Covid-19 lan đến Hungary, Slovenia

Ông Viktor Orban, Thủ tướng Hungary thông báo trên trang Facebook cá nhân: "Chúng tôi có hai trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên. Họ chưa có triệu chứng, nhưng có thể xác nhận là bị nhiễm".

Hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Hungary đều là các du học sinh người Iran. Họ bị lây nhiễm khi trở về quê nhà trong kỳ nghỉ năm mới. Một trong hai người đã chủ động đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe ngay khi quay lại Hungary. Vợ và bạn gái của hai du học sinh kể trên đã được cách ly.

Vài giờ sau đó, đến lượt Slovenia công bố có hai trường hợp đầu tiên dương tính với nCoV. Reuters đưa tin bệnh nhân này nhiễm bệnh sau khi di chuyển từ Morocco về Slovenia, đi qua Italy.

Với những trường hợp mới ghi nhận ở Hungary và Slovenia, dịch Covid-19 lúc này đã xuất hiện ở 84 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Dịch Covid-19 có mặt ở 84 quốc gia và vùng lãnh thổ. (Ảnh: Gisanddata)

Mỹ chi 8,3 tỷ USD chống Covid-19

Hạ viện Mỹ thông qua phương án chi 8,3 tỷ USD chống dịch Covid-19. Quyết định này được đưa ra cùng thời điểm Mỹ công bố trường hợp tử vong thứ 11, cũng là người đầu tiên thiệt mạng vì nCoV ở bang California. Bệnh nhân này là người lớn tuổi và có vấn đề về sức khỏe từ trước.

10 ca tử vong trước đó đều được ghi nhận ở bang Washington. Trong khi đó ở New York, Thống đốc Andrew Cuomo cho biết bang này hiện có khoảng một nghìn người được yêu cầu tự cách ly do có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Quận Westchester. Chính quyền New York cũng ra lệnh triệu hồi tất cả du học sinh ở nước ngoài trở về bằng chuyên cơ.

Italy, Iran, Hàn Quốc tăng mạnh số ca nhiễm

Italy (3.089 người nhiễm, 107 người chết) và Iran (2.922 người nhiễm, 92 người chết) như đang "chạy đua" cho vị trí ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới. Số trường hợp nhiễm Covid-19 mới của hai nước này vẫn lên tới con số hàng trăm, là hai nước có thêm nhiều ca bệnh nhất trong ngày 4/4.

Iran tăng thêm 586 ca nhiễm Covid-19.

Italy tăng 587 ca bệnh, nhiều nhất kể từ khi phát hiện trường hợp đầu tiên. Sau khi ra lệnh đóng cửa trường học, chính quyền Italy quyết định tất cả các sự kiện thể thao trong vòng một tháng tới phải tổ chức không có khán giả.

Trong khi đó, ổ dịch lớn thứ hai thế giới là Hàn Quốc cũng xác nhận thêm 435 trường hiệp nhiễm Covid-19 mới trong ngày hôm qua. Lúc này tổng số ca nhiễm của Hàn Quốc là 5.621.