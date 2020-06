Cảnh sát khắp Mỹ đồng loạt nghỉ việc

Kể từ sau cái chết của George Floyd cách đây 3 tuần, vai trò của lực lượng cảnh sát trở thành tâm điểm trong các cuộc thảo luận và biểu tình ở Mỹ. Hàng nghìn người đã kêu gọi chính quyền nhanh chóng cải cách hệ thống cảnh sát quốc gia, thậm chí giải thể các sở cảnh sát với hy vọng nguồn ngân sách được chuyển cho những chương trình khác.

Nhiều lãnh đạo địa phương đáp lại đề nghị của người biểu tình bằng cách ký các sắc lệnh thay đổi cách thức hoạt động của các sở cảnh sát, cam kết tiếp tục cải cách và xử lý nhanh những vụ bạo lực cảnh sát nổi lên trong những tuần gần đây.

Trong khi làn sóng giận dữ từ công chúng vẫn chưa lắng xuống, một số sở cảnh sát đối mặt với cuộc khủng hoảng riêng khi nhiều sĩ quan lựa chọn ra đi.

Cảnh sát được triển khai ở thành phố Philadelphia trong cuộc biểu tình liên quan đến George Floyd, hôm 30/5. (Ảnh: AP)

Tại thành phố Minneapolis, ít nhất 7 cảnh sát, bao gồm cảnh sát tuần tra và thám tử, đã từ chức sau khi cái chết của Floyd làm dấy lên những cuộc biểu tình và bạo loạn. Gần chục sĩ quan khác cũng đang trong quá trình nghỉ việc, một phát ngôn viên thành phố cho hay.

Số cảnh sát trên chưa bao gồm 4 người bị sa thải vì liên quan tới cái chết của Floyd. Tuy nhiên, phát ngôn viên cảnh sát Minneapolis John Elder cho hay con số này không gây ảnh hưởng gì.

"Mọi người xin nghỉ việc vì vô số lý do, sở cảnh sát Minneapolis cũng không ngoại lệ", Elder nói.

Các đồng nghiệp đã lên án cựu sĩ quan Derek Chauvin, người ghì gáy Floyd suốt gần 9 phút, trong một lá thư ngỏ vào tuần trước.

"Derek Chauvin đã cư xử không giống một con người và tước đoạt nhân phẩm cũng như mạng sống của George Floyd. Đây không phải là con người của chúng tôi", lá thư có 14 sĩ quan ký tên, có đoạn.

Atlanta trở thành tâm điểm biểu tình tuần này sau khi Rayshard Brooks, một người da màu, bị cảnh sát bắn chết. Cảnh sát trưởng thành phố đã từ chức, còn sĩ quan giết Brooks bị sa thải. Một sĩ quan khác bị đình chỉ công tác.

Cảnh sát Atlanta cho biết trong một thông cáo rằng có 8 sĩ quan đã nghỉ việc tháng này. Quỹ Cảnh sát Atlanta trước đó báo cáo 19 sĩ quan đã từ chức "kể từ khi các cuộc biểu tình đòi công lý xã hội bắt đầu", nhưng sau đó rút lại con số vì không chính xác.

Cảnh sát Atlanta quỳ gối trước người biểu tình hôm 1/6. Ảnh: AP

Trước vụ bắn chết Brooks, 6 cảnh sát Atlanta đã đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng sau khi bị quay video có hành vi bạo lực với hai sinh viên da màu.

Tại Nam Florida, 10 sĩ quan thuộc sở cảnh sát thành phố Hallandale Beach đã rời đơn vị tác chiến đặc biệt do lo ngại về an toàn. Trong lá thư gửi cảnh sát trưởng Hallandale Beach, bà Sonia Quinones, họ viết rằng cảm thấy "bị hạn chế bởi chính trị hóa", "được trang bị ít ỏi" và đôi khi "sự an toàn của những con chó nghiệp vụ được đặt lên trên an toàn của các sĩ quan". Họ cũng không vui khi cảnh sát trưởng quỳ gối cùng các nhà hoạt động và những người khác trong một cuộc biểu tình hôm 15/6.

Cảnh sát trưởng Hallandale Beach, bà Sonia Quinones, đã bày tỏ "vô cùng thất vọng" trước quyết định của những cảnh sát trên. Bà cho hay những gì họ viết là không chính xác và bà không quỳ gối để phản đối cảnh sát mà là để thể hiện đoàn kết với cộng đồng.

Tại thành phố Buffalo, New York, gần 60 sĩ quan đã từ chức khỏi nhóm phản ứng khẩn cấp sau khi hai đồng nghiệp bị đình chỉ vì xô ngã một người biểu tình.

"57 người đã từ chức trong phẫn nộ vì sự đối xử với hai thành viên của họ, những người chỉ đơn giản đang thực hiện mệnh lệnh", chủ tịch hiệp hội cảnh sát Buffalo John Evans nói.

Người biểu tình 75 tuổi bị chảy máu đầu và nứt hộp sọ, hiện chưa thể đi lại. Hai sĩ quan liên quan bị cáo buộc tấn công nhưng không nhận tội. 57 cảnh sát trên hiện vẫn chưa rời lực lượng.

Tổng thống Donald Trump hôm 16/6 đã ký sắc lệnh khuyến khích các sở cảnh sát thực hiện những tiêu chuẩn mới nhất về việc sử dụng vũ lực, cải thiện chia sẻ thông tin trong lực lượng nhằm tránh việc tuyển dụng những cảnh sát có hồ sơ cá nhân không tốt, đồng thời bổ sung các nhân viên xã hội vào lực lượng thực thi pháp luật nhằm giải quyết những sự vụ không bạo lực như nghiện ma túy hay vô gia cư.