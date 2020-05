Ca mắc COVID-19 tăng đột biến, dân bản địa Brazil chết với tốc độ báo động

Ngày 24/5, Bộ Y tế Brazil ghi nhận 965 trường hợp thiệt mạng do virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người thiệt mạng tại nước này lên 22.013. Trong khi đó, số người nhiễm bệnh trong 24 giờ qua tăng thêm 16.508 người, đưa số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 349.398.

Theo kết quả khảo sát của tổ chức Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB) trên 900.000 người bản địa, tỷ lệ người mắc và thiệt mạng do virus corona chủng mới ở cộng đồng bản địa cao gấp đôi so với phần còn lại của dân số Brazil.

APIB đã ghi nhận hơn 980 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới và ít nhất 125 người thiệt mạng trong số 900.000 người bản địa. Điều này cho thấy tỷ lệ thiệt mạng là 12,6%, so với tỷ lệ chết ở nước này là 6,4%.

Người bản địa Brazil ở khu vực Amazon chỉ có thể đến bệnh viện bằng thuyền hoặc máy bay. (Ảnh: CNN)

Hơn 60 cộng đồng người bản địa Brazil xác nhận các trường hợp mắc COVID-19, nhiều người trong số họ ở khu vực Amazon, nơi mọi người chỉ có thể đến bệnh viện bằng thuyền hoặc máy bay.

"Các cộng đồng của chúng tôi thường ở các khu vực xa xôi, khắc nghiệt mà không có điều kiện để tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe", điều phối viên điều hành của APIB Dinaman Tuxa – thành viên dân tộc thiểu số ở Đông Bắc Brazil, cho biết.

Ông Dinaman Tuxa cho biết, trong cộng đồng 1.400 người ở một ngôi làng hẻo lánh ở Amazon không hề có bệnh viện và cơ sở chăm sóc đặc biệt (ICU) gần nhất cách đó 4,5 giờ lái xe. Hình thức phòng ngừa dịch bệnh chính của những người ở đây là cách ly.

"Chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn. Chúng tôi đã hoàn toàn cô lập chính mình. Chúng tôi thiết lập các hàng rào ngăn cách. Không ai được phép vào và chúng tôi cố gắng ngăn không cho bất cứ ai ra ngoài", ông Dinaman Tuxa cho hay.

Các bang miền Bắc và Đông Bắc Brazil là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19. Hầu hết các trường hợp thiệt mạng do nCoV ở người bản địa xảy ra ở khu vực Amazonas - một trong những nơi có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất.

"Người dân bản địa ở Amazon không có kháng thể đối với các căn bệnh đến từ bên ngoài rừng nhiệt đới. Nguy cơ rất lớn là dịch COVID-19 có thể thâm nhập vào vùng đất người bản địa và trở thành một cuộc diệt chủng thực sự", nhiếp ảnh gia người Brazil Sebastião Salgado cho CNN hay.

Hạ viện Brazil đã thông qua kế hoạch khẩn cấp cho các cộng đồng bản địa vào tuần trước. Theo đó, kế hoạch này không chỉ cung cấp thiết bị y tế và bệnh viện dã chiến mà còn cung cấp nước uống và thực phẩm cho phép các bộ lạc tự cách ly. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn cần được Thượng viện nước này phê chuẩn.

"Người bản địa không thể là người cuối cùng nhận được ưu đãi, không thể là người cuối cùng nhận được hỗ trợ thiết bị y tế. Không hề có bệnh viện dã chiến dành cho người bản địa. Chính phủ đang xây dựng chúng ở những nơi không phù hợp", ông Wapichana, người đề xuất kế hoạch cho hay.

