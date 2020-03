Bộ trưởng Y tế Brazil: WHO tuyên bố đại dịch Covid-19 quá muộn

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã quá chậm chạp trong việc tuyên bố Covid-19 là đại dịch, khiến cho công tác phòng chống dịch bệnh của các nước trở nên phức tạp, Bộ trưởng Y tế Brazil Luiz Henrique Mandetta nhận xét.

Tuyên bố về đại dịch sẽ cho phép các Cơ quan Y tế các nước chuyển bất kỳ ai có triệu chứng bệnh sang các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Trước đó, chỉ những người đến từ các vùng có dịch cụ thể như Trung Quốc mới được điều trị như vậy, Bộ trưởng Y tế Brazil giải thích trong cuộc họp báo.

Bộ trưởng Y tế Brazil Luiz Henrique Mandetta (Ảnh: Reuters)

"Đến bây giờ, tức là quá muộn, WHO mới đồng ý với đánh giá của Brazil rằng chúng ta đang đối mặt với đại dịch", ông Mandetta cho hay, lập luận rằng thế giới sẽ không có nhiều ca nhiễm bệnh và thiệt mạng vì đại dịch này nếu WHO đưa ra lời kêu gọi trước đó.

Bình luận của Bộ trưởng Y tế Brazil diễn ra sau khi Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 11/3 cho biết dịch Covid-19 đã đạt đến giai đoạn gọi là đại dịch khi có hơn 118.000 trường hợp nhiễm bệnh ở 114 quốc gia và hơn 4.000 người thiệt mạng.

Video: Người Italy mua sắm trong đại dịch Covid-19

“Việc gọi Covid-19 là đại dịch không làm thay đổi đánh giá của WHO về mối đe dọa do virus corona chủng mới gây ra. Nó không thay đổi những gì WHO đang làm và nó không thay đổi những gì các nước nên làm”, người đứng đầu WHO nhấn mạnh.

"Do đó, chúng tôi đã đưa ra đánh giá rằng Covid-19 có thể được gọi là đại dịch", ông Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố.

Brazil hiện có 52 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới và không có trường hợp nào thiệt mạng. Hầu hết ca nhiễm tập trung ở bang Sao Paulo - bang giàu có nhất của Brazil.