Bác sĩ Mỹ: Lệnh phong tỏa kéo dài có thể khiến hàng triệu người chết

Hơn 500 bác sĩ đã ký tên, gửi thư cho Tổng thống Donald Trump để cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng của việc áp dụng các biện pháp hạn chế kéo dài. Theo họ, hậu quả của việc này có thể vượt xa lợi ích từ việc yêu cầu mọi người ở nhà, ngăn chặn lây nhiễm COVID-19.

Những bác sĩ này gọi việc hạn chế trên toàn quốc sẽ khiến hàng triệu người Mỹ gặp nguy hiểm vì bỏ lỡ các buổi kiểm tra y tế định kỳ - có thể phát hiện các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như ung thư hoặc ngăn ngừa các trường hợp đột quỵ và đau tim.

"Không thể lường hết ảnh hưởng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của việc phong tỏa kéo dài đối với sức khỏe của người dân. Mất việc là một trong những ảnh hưởng nghiêm đối với cuộc sống. Ngoài ra, ảnh hưởng phong tỏa đối với sức khỏe của mọi người không giảm đi vì nó cũng đã xảy ra với 30 triệu người”, nội dung thư kiến nghị của các bác sĩ cho hay.

Hơn 500 bác sĩ Mỹ cảnh báo lệnh phong tỏa kéo dài khiến 'hàng triệu người thiệt mạng'. (Ảnh: Reuters)

"Phong tỏa kéo dài sẽ gia tăng nguy cơ tình trạng nghiện rượu, vô gia cư, tự tử, đau tim, đột quỵ hoặc suy thận đối với nhiều người, khiến hàng triệu người thương vong. Còn đối với thanh niên, điều đó sẽ nguy cơ từ bất ổn tài chính, thất nghiệp, tuyệt vọng, nghiện ma túy, mang thai ngoài ý muốn, nghèo đói”, nội dung thư đề cập.

Tiến sĩ Simone Gold, người kêu gọi ký tên bức thư và đồng sáng lập nhóm chống phong tỏa của bác sĩ có tên “A Doctor A Day”, cho rằng hầu hết các nỗ lực nên tập trung vào việc giúp đỡ phần dân số dễ bị tổn thương nhất, thay vì vào cố gắng giữ cho xã hội "an toàn".

"Luôn có ngoại lệ. Nhưng khi bạn nhìn vào những con số thuần túy, đó là những bệnh nhân đang ở trong viện dưỡng lão và những bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng. Điều đó có nghĩa là đó là nơi mà chúng ta cần dành ưu tiên”, Tiến sĩ Simone Gold cho hay.

Nghiên cứu của Well Being Trust công bố trong tháng này cũng ước tính rằng việc phong tỏa chống dịch COVID-19 có thể khiến 75.000 người ở Mỹ thiệt mạng do áp lực trước các vấn đề như thất nghiệp, cách ly và cảm giác lo lắng, không an toàn gia tăng.

Một nghiên cứu khác của viện phi lợi nhuận Just Fact đã kết luận rằng sự lo lắng gây ra bởi đại dịch sẽ "hủy hoại cuộc sống của con người gấp 7 lần so với khả năng có thể cứu sống họ bằng lệnh phong tỏa”.

Mỹ hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới bởi đại dịch, với 1,55 triệu người nhiễm virus corona chủng mới, 93.439 người chết.