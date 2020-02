Bà Clinton chỉ trích đảng Cộng hòa tại Thượng viện vì để ông Trump được tha bổng

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chỉ trích kịch liệt đảng Cộng hòa tại Thượng viện sau khi họ bỏ phiếu để tha bổng Tổng thống Trump về 2 cáo buộc luận tội: cản trở Quốc hội và lạm quyền.

“Khi phiên tòa luận tội Tổng thống bắt đầu, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã cam kết sẽ tuyên thệ bảo vệ Hiến pháp. Vậy mà hôm nay, 52 người trong số họ đã bỏ phiếu phản bội lời thề đó và tất cả chúng ta. Chúng ta đang tiến vào khu vực nguy hiểm đối với nền dân chủ của chúng ta. Tất cả chúng ta sẽ làm việc cùng nhau để phục hồi lại nó” - bà Clinton chia sẻ trên Twitter.

Bà Clinton đả kích đảng Cộng hòa Thượng viện vì để ông Trump được tha bổng. (Ảnh: Getty Images)

Bà Hillary Clinton, 72 tuổi, đã từng thua ông Donald Trump, 73 tuổi, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, cho dù tính trên toàn quốc bà có nhiều hơn đối thủ gần 2,9 triệu phiếu. Tuần trước, bà cho biết sự tấn công từ những người ủng hộ Thượng nghị sĩ Bernie Sanders là một phần lý do khiến bà không thành công trong năm 2016.

Bà Clinton hiện đang phải đối mặt với một vụ kiện yêu cầu bồi thường 50 triệu USD mà ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ năm 2020 Tulsi Gabbard nộp đơn kiện với cáo buộc cựu đệ nhất phu nhân Tổng thống Mỹ đã “bôi nhọ” và làm ảnh hưởng tới chiến dịch tranh cử của bà.

Hồi tháng 10 năm ngoái, bà Clinton có phát biểu trong đó cáo buộc rằng bà Gabbard là “gián điệp của Nga”. Cựu Ngoại trưởng Mỹ giải thích Nga muốn ứng viên này hoạt động nhằm chia rẽ các cử tri tự do để giúp cho ông Trump tái đắc cử nhiệm kỳ sau. Bà Clinton cho rằng đây là cách mà Nga có thể can thiệp để giúp ông Trump chiến thắng vào năm nay.

Video: Bà Nancy Pelosi xé toạc bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng đánh bại bà Clinton trong cuộc bầu cử 4 năm trước, cũng lên tiếng chỉ trích cựu Ngoại trưởng Mỹ vì cáo buộc bà đưa ra nhằm chống lại ứng viên Gabbard.

