Anh dự kiến mở đường nhập tịch cho 3 triệu người Hong Kong

Thủ tướng Anh Boris Johnson xác nhận với Hạ viện: "Chúng tôi đã nói rõ rằng nếu Trung Quốc tiếp tục đi theo con đường này, chúng tôi sẽ giới thiệu một lộ trình mới cho những người có hộ chiếu quốc gia Anh ở nước ngoài để họ vào Vương quốc Anh, cho phép họ ở lại lâu hơn, với khả năng sống, làm việc ở Vương quốc Anh và sau đó nộp đơn xin nhập tịch. Đây chính xác là những gì chúng tôi sẽ làm bây giờ".

Anh có thể mở đường nhập tịch cho 3 triệu người Hong Kong. (Ảnh minh họa: SCMP)

Sự thay đổi này đồng nghĩa với việc người Hong Kong có hộ chiếu BNO - được cấp cho những người sinh ra trước khi Hong Kong về Trung Quốc - có thể lựa chọn chuyển đến Anh để làm việc và học tập trong thời gian 12 tháng. Điều này sẽ mở ra con đường để họ nhập tịch Anh trong tương lai nếu muốn.

Khoảng 350.000 người Hong Kong đang giữ hộ chiếu BNO và 2,5 triệu người khác đủ điều kiện đăng ký. Hộ chiếu này trước đây không tự động cấp quyền làm việc và học tập tại Vương quốc Anh cho người mang chúng.

Ngày 1/7, đám đông bất chấp lệnh cấm biểu tình, tập trung ngoài cửa hàng bách hóa Sogo ở Vịnh Causeway (Hong Kong) để phản đối luật an ninh quốc gia mới. Cảnh sát cảnh báo những người biểu tình rằng họ đang tụ tập bất hợp pháp và kêu gọi đám đông giải tán một cách hòa bình.

Luật an ninh quốc gia cho Hong Kong được Trung Quốc ban hành hôm 30/6 và có hiệu lực từ 1/7. Ngay trong ngày đầu tiên luật an ninh mới chính thức có hiệu lực, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ hơn 180 người với nhiều cáo buộc, trong đó một số trường hợp bị cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia vừa ban hành.