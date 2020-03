60.000 ca mắc Covid-19 ở New York, bệnh viện dã chiến dựng ngay trong công viên

Bất chấp cơn mưa phùn, hàng chục tình nguyện viên đeo khẩu trang, dỡ tấm bạt trắng và các thiết bị khác đặt trên bãi cỏ East Meadow ở Công viên Trung tâm của New York. Địa điểm nằm đối diện với một cơ sở của nhóm hợp tác giữa bệnh viện Mount Sinai này sẽ trở thành nơi tiếp nhận các ca mắc Covid-19 tại New York, ổ dịch lớn nhất nước Mỹ với 60.000 trường hợp mắc Covid-19 trong vài ngày tới.

"Có rất nhiều ca bệnh ở New York và rất nhiều người cần giúp đỡ", Elliott Tenpenny, trưởng Nhóm phản ứng Covid-19 của tổ chức Cứu trợ và Truyền giáo Cơ Đốc quốc tế Samaritan's Purse, đơn vị thiết lập bệnh viện dã chiến này cho hay.

Các tình nguyện viên dựng bệnh viện dã chiến bên trong công viên New York. (Ảnh: EPA-EFE)

"Các bệnh viện trên toàn thành phố đang chật kín bệnh nhân và họ cần những sự giúp đỡ nhất có thể. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây", ông Tenpenny cho hay.

Tenpenny cho biết, tổ chức của ông đã làm việc với Thống đốc New York Andrew Cuom, Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang và Mount Sinai để tiếp nhận các bệnh nhân trong vòng 2 ngày tới.

Không giống như một số bệnh viện dã chiến khác ở New York, cơ sở này được trang bị đầy đủ các thiết bị và nhân sự cần thiết để điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19. Nó có sức chứa 68 bệnh nhân và các y, bác sỹ điều trị cho họ.

Samaritan's Purse cũng thành lập một bệnh viện dã chiến tương tự ở Cremona, Italy - quốc gia có số người chết cao nhất vì Covid-19.

Tenpenny nói rằng mặc dù tổ chức của ông dựa trên đức tin, nhưng họ cung cấp sự chăm sóc cho bất cứ ai vào bất cứ lúc nào mà không quan tâm đến họ là ai, chỉ cần họ có nhu cầu.

Theo số liệu thống kê mới nhất, New York hiện ghi nhận 59.500 ca mắc Covid-19 và 965 người thiệt mạng. Đây cũng là bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch viêm phổi cấp ở Mỹ.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo mới đây tuyên bố kéo dài lệnh đóng cửa mọi hoạt động không thiết yếu tại tiểu bang này tới ngày 15/4 để ngăn chặn sự lây lan chóng mặt của dịch.

Các nhân viên y tế trên khắp New York đang phải làm việc trong tình trạng quá tải và cần gấp các thiết bị y tế.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 29/3, Thị trưởng New York Bill de Blasio thừa nhận thành phố New York chỉ còn đủ trang thiết bị y tế để cứu chữa bệnh nhân trong 1 tuần do số ca nhiễm tại đây vượt quá 33.700, hơn quá nửa tổng số ca bệnh của tiểu bang New York. Ông Blasio đề nghị chính quyền Trump điều động thêm y bác sĩ quân y và dân sự tới từ các bang khác tới để hỗ trợ New York.