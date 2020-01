213 người chết, hơn 9.300 ca nhiễm virus corona

Trong số các trường hợp tử vong mới được báo cáo, 30 trường hợp được xác nhận ở Vũ Hán, tâm chấn của dịch bệnh.

Cho tới nay, chưa có trường hợp thiệt mạng nào vì virus corona mới bên ngoài Trung Quốc đại lúc.

Trong ngày 30/1, có 1.220 ca nhiễm mới được xác nhận tại 17 thành phố, nâng số ca nhiễm dịch viêm phổi cấp lên tới 9.356 trường hợp trên toàn Trung Quốc, vượt xa so với dịch SARS năm 2002-2003.

Số người chết vì virus corona tiếp tục tăng mạnh. (Ảnh: EPA-EFE)

Riêng ở tỉnh Hồ Bắc, 32.340 trường hợp đang được theo dõi, 804 bệnh nhân đang trong tình trạng nghiêm trọng và 290 người ở tình trạng nguy kịch.

Các con số thống kê này được đưa ra không lâu khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch virus corona tại Trung Quốc là trường hợp khẩn cấp toàn cầu về sức khỏe cộng đồng.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus công bố quyết định tình trạng khẩn cấp toàn cầu về sức khỏe cộng đồng đối với dịch bệnh virus corona sau cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp - một hội đồng chuyên gia độc lập. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh virus corona lây lan nhanh chóng, trên phạm vi rộng ở 19 quốc gia.

WHO mô tả trường hợp khẩn cấp là một "sự kiện bất thường" vì các quốc gia khác có nguy cơ đối mặt với sự lây lan nhanh chóng của virus corona. Do đó, cần phải có phản ứng toàn cầu để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh này.

Tổng Giám đốc WHO cho biết "lý do chính để WHO đưa ra tuyên bố này không phải vì những gì đang xảy ra ở Trung Quốc mà là vì những gì đang xảy ra ở các quốc gia khác, các quốc gia có hệ thống y tế yếu hơn, không sẵn sàng đối phó với dịch bệnh này".

"Chúng ta cùng nhau làm tất cả để ngăn chặn dịch bệnh này", ông Tedros nói, kêu gọi sự hợp tác trên toàn thế giới để hỗ trợ các nước đang phát triển, cùng làm việc, nghiên cứu vaccine kháng bệnh cũng như chẩn đoán, điều trị, xem xét các kế hoạch y tế công cộng.