Thổi phồng tài sản, Kylie Jenner bị Forbes loại khỏi danh sách tỷ phú

(VTC News) -

Kylie Jenner cùng với 60 người khác đã vắng mặt trong danh sách tỷ phú năm 2020 của Forbes, trong đó 23 tỷ phú đã qua đời.

Hai năm trước, Kylie Jenner từng được vinh danh là một trong những "tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất thế giới". Jenner trở nên giàu có từ công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics của cô, trị giá khoảng 1,2 tỷ USD. Năm 2019, cô bán 51% công ty cho hãng Coty với giá 600 triệu USD. Kylie Jenner cũng nổi tiếng sau khi xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế "Keeping Up with the Kardashians" từ năm 2007.

Kylie Jenner. Nguồn: Rick Kern/Getty Images

Forbes cho rằng, năm 2020 Kylie Jenner và mẹ cô - Kris Jenner đã thổi phồng khối tài sản của họ. Phía Jenner thậm chí đã mời các phóng viên của Forbes đến nhà và văn phòng công ty để xuất trình các tờ khai thuế. Tuy nhiên, phía Forbes cho rằng Jenner cố gắng thể hiện mình giàu có hơn thực tế.

Trang Forbes viết, “hồ sơ của Coty và một năm khó khăn của ngành mỹ phẩm vì các quy định phong tỏa đã đẩy Jenner ra khỏi danh sách. Ước tính giá trị tài sản của người mẫu 23 tuổi này khoảng 700 triệu USD, vì vậy rất có thể cô ấy sẽ quay trở lại danh sách tỷ phú trong vài năm tới”.

Trong khi Kylie Jenner mất danh hiệu tỷ phú thì người chị của cô - Kim Kardashian đã lọt vào danh sách năm 2020 của Forbes. Tài sản của Kim trị giá hơn 1 tỷ USD nhờ thành công của công ty KKW Beauty, Skims và khoản thu nhập từ các show truyền hình, hợp đồng quảng cáo và các thương vụ đầu tư khác.