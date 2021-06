Thời kỳ hậu Trump, báo chí Mỹ 'ế'

(VTC News) -

Phát biểu tại hội thảo do Financial Times tổ chức, lãnh đạo từ The Atlantic, Time Magazine, Vanity Fair và NBC News thừa nhận rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có vai trò quan trọng trong chính trị đảng Cộng hòa.

“Chúng ta đã nói nhiều về thời kỳ hậu Trump. Nhưng tôi không chắc chúng ta đã ‘hậu Trump’ hoàn toàn chưa”, Chủ tịch NBC News Noah Oppenheim nói. “Ông ấy vẫn là một yếu tố rất lớn trong dòng tin tức của chúng ta và những gì chúng ta phản ánh về chính trị”.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Tổng biên tập The Atlantic Jeffrey Goldberg nhắc đến sự kiện biểu tình bạo lực ngày 6/1 tại tòa nhà Quốc hội Mỹ, khi nhiều người ủng hộ ông Trump cố gắng ngăn chặn việc chứng nhận chiến thắng của ông Biden.

“Tôi sẽ nói rằng ngày 6/1 không phải là cao trào của một câu chuyện, hay sự kết thúc của một câu chuyện. Nó có lẽ đã là khởi đầu của một câu chuyện”.

Các nhà lãnh đạo tin tức khác nhấn mạnh sự căng thẳng trong các sự kiện toàn cầu gần đây, nói rằng những điều đó đã vượt xa câu chuyện cựu Tổng thống nỗ lực phủ nhận kết quả bầu cử.

“Chúng ta không thực sự đi đến được một kết thúc nào cả (dù nhiệm kỳ Trump kết thúc). Chúng ta vẫn đang ở giữa một thứ gì đó”, theo Tổng biên tập Time Magazine Edward Felsenthal.

Ông giải thích: “Chúng ta có, như ông Jeff đã nói, một khủng hoảng dân chủ, rồi chúng ta có một khủng hoảng niềm tin, rồi chúng ta đang có một khủng hoảng y tế toàn cầu. Chúng ta có khủng hoảng bất bình đẳng và sự bất công. Chúng ta có một khủng hoảng hành tinh. Ý tôi là – chúng ta vẫn đang ở trong khủng hoảng đó”.

Dù vậy các lãnh đạo truyền thông vẫn thừa nhận sự vắng mặt của Tổng thống Mỹ thứ 45 đã tạo ra một khác biệt lớn.

Ông Oppenheim kể rằng các nhà báo của NBC News thường sẽ dânh “cả ngày nghiền ngẫm” về việc Trump có những ý gì trong một dòng trạng thái trên Twitter, hoặc về một thông báo chính sách chưa từng có trước đây của Nhà Trắng.

“Ông ấy đã khiến chúng tôi phải phản ứng cao độ với tin tức đến từ Washington”, Oppenheim nói. Còn giờ khi cựu Tổng thống rời khỏi Nhà Trắng, hãng tin này có nhiều thời gian lên kế hoạch bài vở hơn.

“Nếu phải nói thì có một sự thay đổi lớn rằng chúng tôi đã cố chuyển sang trạng thái chủ động hơn, về kiểu câu chuyện chúng tôi muốn kể, những thứ gì nổi trội trong cuộc sống tại Mỹ và trên thế giới mà chúng tôi muốn khám phá”, ông nói thêm.

Tổng biên tập Vanity Fair Radhika Jones thì nói rằng dòng tin tức liên quan đến cựu Tổng thống Trump đã khiến bà phải sắp xếp lại các thứ tự ưu tiên cá nhân, bao gồm cả việc hủy các buổi tối dự lễ trao giải hay các sự kiện khác, để tập trung vào tin tức.

Các lãnh đạo báo chí cũng thừa nhận rằng việc ông Trump ra đi đã khiến việc tiêu thụ tin tức giảm.

“Rõ ràng năm 2021 có những thách thức mà 2020 không có, liên quan đến việc duy trì độc giả và phát triển mạng lưới độc giả, cũng như tăng số lượng đăng ký theo dõi tin tức dài hạn (subscriptions)”, Goldberg nói.

“Tôi xem đây là một cơ hội để chúng tôi có thể tác động đến những chủ đề ảnh hưởng sâu sắc đến mọi người hơn”, Felsenthal nói thêm.