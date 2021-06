Thời gian tới, Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện nắng nóng lên tới 42 độ C

(VTC News) -

Sáng 4/6, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn quốc gia (Bộ TN&MT) cho biết, trong ngày 28/5 - 3/6, các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên trải qua đợt nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt trên diện rộng. Nhiệt độ nắng nóng trong ngày được ghi nhận từ 37 - 40 độ C.

Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn quốc gia (Bộ TN&MT).

Trong đó, một số nơi có nhiệt độ nắng nóng cao hơn như Lạc Sơn (Hòa Bình) trên 40,5 độ C; tại Chí Linh (Hải Dương) là 41 độ. Hà Nội có nắng nóng 40,5 độ C; tại Tĩnh Gia (Thanh Hoá) nắng nóng 41,9 độ C.

“Chúng tôi đánh giá đây là một trong những đợt nắng nóng gay gắt nhất trong năm 2021”, ông Thái nhấn mạnh.

Ông Trần Hồng Thái cho biết thêm, trong thời gian tới, các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ sẽ còn xuất hiện 2 - 3 đợt nắng nóng gay gắt. Cụ thể, nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ sẽ tập trung vào tháng 6 - 7, Trung Bộ từ tháng 6 - 8. Cường độ nắng nóng không gay gắt và kéo dài như năm 2020 nhưng khả năng nhiều khu vực sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất là 41- 42 độ C.

Theo thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 5/2020, tại Hà Nội, nhiệt độ lên tới 40,9 độ C. Đợt nắng nóng kéo dài nhất xảy ra ở các tỉnh ven biển Trung Bộ kéo dài 37 ngày, bắt đầu từ ngày 18/6 và kết thúc vào ngày 30/7. Bão số 1 không ảnh hưởng đến đất liền

Nhận định mùa bão năm 2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 3/6, cơn bão Choi-wan đã vượt qua phía nam đảo Luzon (Philippines) đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 1 trong năm nay. Tuy nhiên, bão số 1 sẽ không ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Thông thường trong mùa bão hàng năm, cơn bão đầu tiên xuất hiện trên Biển Đông vào khoảng giữa tháng 5, như vậy mùa bão xuất hiện muộn hơn nửa tháng so với trung bình nhiều năm.

Năm 2021 có khoảng 12 - 14 cơn bão, áp thấp nhiệt đới

Ông Trần Hồng Thái thông tin, dự báo, mùa mưa bão năm nay sẽ có khoảng 12 - 14 cơn bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông nhưng chỉ có khoảng 5 - 7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền.

Toàn cảnh Hội nghị tại đầu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Nửa đầu mùa, bão và áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ, nửa cuối mùa sẽ ảnh hưởng từ các tỉnh Trung Bộ cho đến các tỉnh phía Nam. Nhận định mưa, ông Trần Hồng Thái thông tin, mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam bộ đến sớm và kết thúc tương đương so với trung bình nhiều năm, cụ thể là tháng 10, đầu tháng 11. Trong 6 tháng cuối năm, lượng mưa có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc.

Đặc biệt mưa nhiều hơn so với trung bình nhiều năm ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ vào tháng 7 - 9 và tháng 10 - 12 ở Trung và Nam Trung Bộ. Mưa lớn khả năng tập trung nhiều trong các tháng 10 - 11 ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt là khu vực trung và Nam Trung Bộ, đây là diễn biến các địa phương cần phải lưu ý.

Dự báo số lượng bão, ATNĐ trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có xu hướng tương đương so với trung bình nhiều năm. Đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp và gây gió mạnh trên biển trong mùa mưa bão năm 2021.