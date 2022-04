(VTC News) -

Thời gian và địa điểm các trường ngành công an tổ chức thi đánh giá năng lực:

Trường Thời gian Địa điểm Học viện Chính trị Công an nhân dân 19 - 20/7 - Địa điểm 1: Thí sinh phía Bắc sẽ thi ở Học viện Chính trị Công an nhân dân (Địa chỉ: thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội). - Địa điểm 2: Thí sinh phía Nam sẽ thi ở địa điểm do Đại học An ninh nhân dân, hoặc Đại học Cảnh sát nhân dân, hoặc Đại học Phòng cháy chữa cháy chủ trì. Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân 19 - 20/7 - Địa điểm 1: Thí sinh phía Bắc sẽ thi ở Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân (Địa chỉ: thị Trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh. - Địa điểm 2: Thí sinh phía Nam sẽ thi ở địa điểm do Đại học An ninh nhân dân, hoặc Đại học Cảnh sát nhân dân, hoặc Đại học Phòng cháy chữa cháy chủ trì. Đại học An ninh nhân dân 19 - 20/7 - Thi tại cơ sở chính Km18, Xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM. Nhà trường sẽ thông báo trên giấy báo dự thi để thí sinh biết.

Năm nay là lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức bài thi riêng phục vụ xét tuyển đại học. Bài thi đánh giá, kiểm tra kiến thức Toán, Văn và kỹ năng phán đoán, xử lý tình huống; gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận, được tổ chức trong một buổi và diễn ra sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Phần trắc nghiệm ngoài nội dung tương ứng với môn học theo tổ hợp xét tuyển còn kiểm tra tư duy logic, kỹ năng phán đoán, xử lý tình huống, gắn với yêu cầu đào tạo đặc thù của ngành công an.

Phần tự luận kiểm tra kiến thức hai môn Toán và Ngữ văn. Điểm bài thi riêng sẽ chiếm 60% tổng điểm, còn kết quả thi tốt nghiệp THPT chiếm 40%.

Thời gian, địa điểm tổ chức thi đánh giá năng lực của Bộ Công an. (Ảnh minh hoạ: H.C)

Trong trường hợp Bộ Công an không tổ chức thi bài thi riêng do dịch COVID-19, số chỉ tiêu xét tuyển sẽ chuyển sang phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả học THPT với các tổ hợp tương tự như trên.

Năm nay, 8 trường công an tuyển 2.050 chỉ tiêu theo 3 phương thức, trong đó Học viện Cảnh sát Nhân dân tuyển nhiều nhất với 500 chỉ tiêu. Các trường công an sử dụng 3 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an; Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế và Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với bài thi tuyển sinh riêng.

Giống như các trường khác, mỗi thí sinh tham gia xét tuyển vào một trường Công an nhân dân được sử dụng nhiều phương thức. Phương thức nào không tuyển đủ chỉ tiêu, số chỉ tiêu còn lại sẽ được chuyển cho các phương thức sau.