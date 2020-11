Thời đi học của Kamala Harris - nữ phó tổng thống đắc cử gốc Á đầu tiên

Kamala Harris còn được biết đến với vai trò là một tác giả. Năm 2009, bà xuất bản cuốn sách mang tựa đề Smart on Crime: A Career Prosecutor’s Plan to Make Us Safer. Tác phẩm đề cập những lầm tưởng trong hệ thống tư pháp hình sự và đề xuất các giải pháp trong phòng chống tội phạm. Tháng 1/2019, nữ thượng nghị sĩ ra mắt cuốn hồi ký đầu tay The Truths We hold: An American Journey, nói về những sự thật cốt lõi gắn kết con người và cách bà hành động chống lại sự phân biệt chủng tộc.