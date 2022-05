Thợ sửa khoá đột nhập nhà khách, 'cuỗm' cả trăm triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 16/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cần (SN 1992, ở xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Cần tại cơ quan công an.

Theo trình báo của ông P.V.T. (thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn), rạng sáng ngày 2/5, kẻ gian đột nhập gia đình ông T. cạy phá két sắt trộm cắp nhiều tài sản có giá trị, trong đó có 12 chỉ vàng SJC, 01 đôi hoa tai bằng vàng 24K, 15 triệu đồng tiền mặt, 3 đồng hồ, 1 điện thoại di động, tổng trị giá thiệt hại theo khai báo khoảng 100 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 24 giờ kể từ khi tiếp nhận trình báo, cơ quan công an đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên là Nguyễn Văn Cần.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Cần khai nhận, bản thân làm nghề thợ sửa khoá nên khi con của chủ nhà nhờ sửa khoá cửa, Cần cố tình cất giấu chìa, lợi dụng khi chủ nhà đi vắng sử dụng chìa khoá đó để đột nhập và lấy trộm tài sản.