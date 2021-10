Thiếu vitamin C gây ra những bệnh gì?

(VTC News) -

Khi đề cập đến việc duy trì một cơ thể khỏe mạnh, các chất dinh dưỡng và khoáng chất đóng một vai trò quan trọng. Chế độ ăn uống của bạn phải được cân bằng và lành mạnh. Điều đó cho thấy vitamin C là một trong những chất dinh dưỡng thiết yếu nhất và quan trọng với sự hoạt động lành mạnh của cơ thể.

Bên cạnh việc chịu trách nhiệm trong sự hình thành thích hợp của collagen trong cơ thể, nó còn quan trọng với sự phát triển của xương, sức khỏe mạch máu và chữa lành vết thương. Đây là lý do tại sao thiếu vitamin C có thể dẫn đến nhiều bệnh, có khả năng gây ra các biến chứng sau này.

Bệnh Scorbut

Bệnh Scorbut là căn bệnh nổi bật nhất liên quan đến việc thiếu hụt vitamin C. Sự thiếu hụt nhiều vitamin C trong chế độ ăn uống có thể dẫn đến bầm tím, chảy máu nướu răng, suy nhược, mệt mỏi, phát ban…

Các dấu hiệu cảnh báo sớm có thể bao gồm mệt mỏi không rõ nguyên nhân, giảm cảm giác thèm ăn, khó chịu và đau khớp. Khi không được điều trị, bệnh Scorbut cũng có thể gây ra thiếu máu, viêm lợi, xuất huyết da,…

Cường giáp

Cường giáp là khi tuyến giáp tiết ra quá nhiều lượng hormone. Vitamin C cùng với các chất dinh dưỡng quan trọng khác rất cần thiết đối với sức khỏe tuyến giáp của bạn. Điều đó cho thấy, việc thiếu hụt Vitamin C kéo dài có thể dẫn đến sự bài tiết dư thừa hormone từ tuyến giáp, dẫn đến cường giáp, gây ra các triệu chứng như giảm cân không chủ ý, tim đập nhanh, tăng cảm giác thèm ăn, lo lắng, run rẩy, thay đổi chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ.

Thiếu máu

Kết hợp vitamin C trong chế độ ăn uống của bạn là rất quan trọng. Vitamin C cũng giúp hấp thụ sắt để ngăn ngừa các bệnh như thiếu máu. Các triệu chứng của thiếu máu có thể bao gồm mệt mỏi, xanh xao, khó thở, chóng mặt, giảm cân,…

Chảy máu nướu răng

Khi nói đến sức khỏe răng miệng của bạn, vitamin C là chất vô cùng quan trọng. Nó không chỉ giúp răng chắc khỏe mà còn bảo vệ nướu. Do đó, thiếu vitamin C có thể dẫn đến chảy máu nướu răng và các bệnh về nướu.

Bệnh về da

Vitamin C là một chất giúp duy trì sức khỏe làn da của bạn. Nó có đặc tính chống oxy hóa và đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen, một loại protein có nhiều trong các mô liên kết như da, tóc, khớp,... Như vậy, sự thiếu hụt vitamin C có thể dẫn đến các tổn thương trên da. Các đốm xuất huyết nhỏ dưới da là triệu chứng ban đầu.

Cách điều trị thiếu vitamin C

Tiêu thụ các loại thực phẩm giàu vitamin C trong chế độ ăn uống của bạn là cách tốt nhất để điều trị tình trạng này. Ăn nhiều trái cây họ cam quýt, rau giàu vitamin C. Nên tránh hút thuốc vì các nghiên cứu đã chứng minh rằng những người hút thuốc đã làm giảm lượng vitamin C trong cơ thể của họ.

Các thực phẩm chức năng bổ sung vitamin C cũng có thể được cân nhắc, nhưng hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.