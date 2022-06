Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: Vụ kit test Việt Á tại Đà Nẵng có dấu hiệu vi phạm

(VTC News) -

Tại buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí do Công an TP Đà Nẵng tổ chức ngày 20/6, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố có những chia sẻ về việc mua sắm trang thiết bị y tế tại Công ty Việt Á đang được dư luận quan tâm.

Liên quan vụ việc tại Đà Nẵng, Giám đốc Công an thành phố cho biết đã có nhiều đoàn vào làm việc như Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra thành phố, Kiểm toán. Sau này Bộ Công an ủy thác điều tra cho Công an TP Đà Nẵng và cơ quan công an vào việc rất khẩn trương, là một trong những địa phương vào cuộc sớm nhất.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân Đà Nẵng trong những ngày thành phố căng mình chống dịch.

“Đà Nẵng mua sinh phẩm, kit xét nghiệm... của Việt Á khoảng 248 tỉ đồng, là một trong các địa phương mua nhiều nhất và có dấu hiệu vi phạm”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên thông tin.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho rằng, sở dĩ đến lúc này công an thành phố chưa khởi tố vì nhiều vấn đề cần cân nhắc như xem xét có hay không dấu hiệu tư lợi, vụ lợi cá nhân hay lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Hơn nữa, sự việc liên quan rất nhiều người khi làm theo quy trình từ lúc lập hồ sơ, thẩm định, quyết định và nhiều vấn đề liên quan đến việc giám định thiệt hại.

“Khi chúng ta xử lý phải cân nhắc nhiều yếu tố bởi đây là những đơn vị hy sinh rất nhiều trong phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố. Chúng tôi sẽ đi sâu làm rõ những dấu hiệu vụ lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc tham ô nếu có của các cán bộ thì sẽ xử lý hết sức cương quyết. Chúng tôi sẽ làm hết sức khách quan, toàn diện nhưng phải thật đồng bộ. Cơ quan điều tra sẽ thông báo báo chí sớm nhất khi có kết quả”, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chia sẻ.