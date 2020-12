Thiếu tướng Tô Ân Xô: Lực lượng công an thẩm tra hàng trăm nhân sự các cấp

Năm 2020 là một năm có nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước, cũng là năm đặc biệt khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 3, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, đất nước vẫn giữ được sự bình yên, tình trạng tội phạm không gia tăng so với các năm trước. Trong những nỗ lực chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an.

Đặc biệt, đối với Đại hội Đảng các cấp, ngành công an với trách nhiệm của mình trực tiếp rà soát, thẩm tra, xác minh hàng trăm nhân sự để điều động bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt các ban, bộ, ngành. Đây là khẳng định của Thiếu tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an với PV VOV.

Huy động 100.000 lượt cán bộ, chiến sỹ giữa đại dịch COVID-19

- Thưa Thiếu tướng Tô Ân Xô, trong thành công chung của việc kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19, cùng với lực lượng quân đội, lực lượng công an đã có đóng góp như thế nào?

Trong năm 2020, đại dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều quốc gia chưa kiểm soát được sự lây lan và phải triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, kiểm soát nghiêm ngặt các hoạt động đi lại của người dân.

Ở nước ta, công tác phòng dịch vẫn đang được giữ vững. Sau 3 lần bùng phát, toàn quốc có 1.405 người dương tính với COVID-19, hơn 18.300 người thuộc diện F1, F2 phải cách ly.

Theo đó, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cùng với các ban, ngành, đoàn thể, ngay từ khi dịch bệnh xuất hiện, lực lượng công an cả nước huy động 100.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tổ chức rà soát từng nhà, từng hộ dân, quản lý từng tổ dân cư, khu phố theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp” lập danh sách người nước ngoài, công dân Việt Nam nhập cảnh từ nước ngoài về nước, các trường hợp nghi nhiễm để phối hợp với cơ sở y tế cách ly kịp thời.

Lực lượng công an phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các lực lượng chức năng kiểm soát tuyệt đối việc xuất nhập cảnh qua các tuyến biên giới, cửa khẩu; xử lý nghiêm theo pháp luật những tổ chức, cá nhân liên quan tới việc đưa người, chứa chấp người nhập cảnh trái phép; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy công an địa phương, cán bộ quản lý địa phương trong việc quản lý cư trú của người nước ngoài, phát hiện kịp thời người nước ngoài nhập cảnh trái phép cư trú tại địa phương...

Cùng với đó, công an các đơn vị, địa phương kịp thời phát hiện, xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kể cả xử lý hình sự các tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật, không khai báo y tế, khai báo không trung thực, trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly y tế, găm hàng, tăng giá, có hành vi gây bất ổn thị trường và lợi dụng các chính sách hỗ trợ của nhà nước để trục lợi cá nhân.

Cụ thể, lực lượng công an điều tra, xử lý dứt điểm vụ nâng khống giá trị máy xét nghiệm COVID-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC Hà Nội).

Sau vụ việc đó, hệ thống ngành y tế có Chỉ thị không được lợi dụng tình hình để trục lợi. Cùng với đó, thực hiện tốt việc xử lý tin đồn thất thiệt về dịch bệnh nhằm ổn định tình hình. Đến nay, tất cả người người tung tin thất thiệt đều bị xử lý thỏa đáng.

Rà soát, thẩm tra nhân sự Đại hội Đảng các cấp

- Đại hội Đảng các cấp – sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm 2020 thành công tốt đẹp. Để có kết quả này, ngành công an tham gia những mặt công tác nào thưa Thiếu tướng?

Lực lượng bảo vệ chính trị nội bộ rà soát, thẩm tra, xác minh các tiêu chuẩn chính trị, các vấn đề liên quan đến các vụ án, vụ việc đảm bảo kỹ lưỡng, thận trọng, an toàn, chính xác hàng trăm nhân sự Thiếu tướng Tô Ân Xô

Năm 2020 cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nên ngay từ đầu năm 2020, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Chỉ thị, kế hoạch, chỉ đạo toàn lực lượng công an, tập trung lực lượng, phương tiện để thực hiện.

Ngoài việc tập trung nắm tình hình dư luận, giai tầng xã hội, các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, lực lượng công an toàn quốc còn phối hợp với các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá đại hội, nắm tình hình quy hoạch cán bộ cấp ủy các cấp; phục vụ rà soát nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 để tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.

Đặc biệt, phối hợp lực lượng bảo vệ chính trị nội bộ rà soát, thẩm tra, xác minh các tiêu chuẩn chính trị, các vấn đề liên quan đến các vụ án, vụ việc đảm bảo kỹ lưỡng, thận trọng, an toàn, chính xác hàng trăm nhân sự phục vụ công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương phục vụ cho nhân sự cấp ủy, từ cấp cơ sở cho đến Trung ương của Đại hội XIII của Đảng, theo đúng chức năng của ngành công an.

Tội phạm trật tự xã hội giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái

- Năm 2020, dịch bệnh COVID-19 để lại nhiều hậu quả nặng nề. Điều mà nhân dân lo lắng nhất chính là tình trạng tội phạm gia tăng do thất nghiệp, phá sản. Vậy, trên thực tế, tình hình tội phạm trong năm nay có tăng hơn so với các năm trước hay không, thưa Thiếu tướng?

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, lực lượng công an có nhiều giải pháp chủ động phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội. Các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu về phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, điều tra, xử lý các loại tội phạm đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Công an tổ chức mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đánh đúng, đánh trúng vào các đường dây, bắt giữ nhiều người chủ mưu cầm đầu. Tổ chức điều tra và truy tố nhiều vụ án lớn, phức tạp. Chỉ đạo kịp thời những vấn đề nổi lên về tội phạm, qua đó có tác dụng tích cực trong phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.

Theo thống kê, từ ngày 14/12/2019 đến 15/11/2020 tội phạm trật tự xã hội giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn chỉ tiêu của Quốc hội đề ra. Đây là chiến công rất lớn của toàn lực lương công an nhân dân trong việc xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh.

Theo đó, lực lượng công an cả nước điều tra, làm rõ 40.026 vụ phạm pháp về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 85,69%; triệt phá 3.070 băng, nhóm tội phạm hình sự các loại; các vụ án nổi cộm, gây bức xúc dư luận đều được khẩn trương điều tra làm rõ... Toàn quốc xảy ra 46.710 vụ phạm pháp về trật tự xã hội, giảm 2,76%, hầu hết các loại tội phạm nghiêm trọng đều giảm, một số loại tội phạm tăng như giết người, hiếp dâm, chống người thi hành công vụ, tội phạm liên quan đến cờ bạc... Tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” tiếp tục được kiềm chế... Trong suốt năm qua, an ninh chính trị được đảm bảo, không để xảy ra bị động.

Bên cạnh phòng chống tội phạm trật tự xã hội, lực lượng công an đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, tạo được nhiều dấu ấn tích cực, được coi là “điểm sáng” trong công tác phòng, chống tham nhũng năm qua.

14 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong năm 2020

- Cũng trong năm nay, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh để lại nỗi tiếc thương trong nhân dân. Với ngành, đó có phải là một mất mát lớn và bài học kinh nghiệm rút ra là gì để hạn chế sự hy sinh giữa thời bình, thưa Thiếu tướng?

Bên cạnh những thành tích đạt được, để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an nhân dân cũng phải chấp nhận đánh đổi xương máu. Theo thống kê năm 2020 có 14 cán bộ chiến sỹ công an nhân dân hy sinh, 81 cán bộ bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Đây là một mất mát rất lớn đối với lực lượng công an nhân dân, các gia đình thân nhân cán bộ chiến sỹ.

Để bảo vệ hòa bình thì phải có sự hy sinh, đó là điều không mong muốn vì tình hình tội phạm ngày càng phức tạp, các thế lực chống đối, hay thiên tai, địch họa vẫn diễn ra.

Thời gian tới, để hạn chế điều này, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xây dựng các quy trình, nhiệm vụ công tác, kế hoạch công tác tuyệt đối an toàn, bảo vệ được tính mạng tài sản sản của các cán bộ chiến sỹ trong quá trình đấu tranh với tội phạm về an ninh trật tự.

Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng!