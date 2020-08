Sáng 31/8, tại Đại hội Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 người. Đại hội đã bầu trực tiếp Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an. Đây là Đại hội được Đảng bộ Công an Trung ương chọn chỉ đạo thí điểm bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy tại Đại hội.

Thiếu tướng Tô Ân Xô được bầu làm Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của các Đảng bộ Công an các đơn vị, địa phương, Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an - Cơ quan tham mưu của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã làm tốt chức năng tham mưu, điều phối, giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng và các mặt công tác khác của lực lượng Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, Đảng Bộ Văn phòng Bộ Công an đã chủ động tham mưu, đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ cụ thể hóa và chỉ đạo, điều hành, thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về an ninh trật tự; thống nhất quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác của các cơ quan tham mưu trong CAND; là đầu mối của Bộ Công an quan hệ chính thức với các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương; thực hiện tốt chức năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật…và các nhiệm vụ khác do Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ giao phó…