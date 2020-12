Thiếu tướng Tô Ân Xô: Chưa biết bà Hồ Thị Kim Thoa đang trốn ở đâu

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra vào tối 2/12, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, hiện chưa xác định được bị can Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương đang trốn ở đâu. “Nếu chúng tôi biết thì đã bắt rồi”, Thiếu tướng Tô Ân Xô nói và đề nghị ai biết thì báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất.

Chánh Văn phòng Bộ Công an đề nghị, ai biết thông tin về bà Hồ Thị Kim Thoa thì báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất.

Cũng tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin, tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế đã truy nã đỏ đối với bị can Hồ Thị Kim Thoa. Văn phòng cơ quan CSĐT cũng chưa có thông tin của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc bắt giữ bà Thoa ở nước ngoài.

Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết thêm, ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Sau khi xem xét thấy bà Thoa không có ở nơi cư trú và xác định bà Thoa xuất cảnh ngày 22/10/2018 qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ngày 4/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc.

Cũng trong ngày 2/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để xem xét, thi hành kỷ luật bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Căn cứ Quy định số 102 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa.