Thiếu tướng Phan Anh Minh: Nhiều nhà riêng cán bộ nằm trong kế hoạch bị khủng bố

(VTC News) - Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, nhiều nhà riêng của các cán bộ lãnh đạo thành phố nằm trong kế hoạch bị khủng bố.

Tại cuộc họp báo chiều 5/7 về vụ dùng chất nổ tấn công trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, xảy ra vào ngày 20/6, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã thông tin về vụ án.

Theo thiếu tướng Phan Anh Minh, quá trình điều tra phát hiện 8 quả nổ đã được chuẩn bị để ném vào trụ sở công an và nhà riêng cán bộ.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Trước khi gây án tại Công an phường 12 (Tân Bình) các nghi phạm đã vờ xin vào trụ sở đi vệ sinh, sau đó quay ra ném quả nổ.

Đối với 3 người bỏ trốn, ông Minh khẳng định đã nắm rõ lai lịch và lực lượng công an đang truy bắt.

Trước đó, vào khoảng 14h30' ngày 20/6, sau khi nhận thông tin về vụ nổ, Ban giám đốc Công an TP trực tiếp chỉ đạo các đơn vị truy tìm tung tích hai đối tượng sử dụng xe gắn máy mang biển số giả.

Các hướng truy tìm được tập trung là đường đi của các đối tượng liên quan, hai là truy tìm nguồn gốc vật liệu nổ và hướng thứ ba là các tổ chức, đối tượng khủng bố nằm trong diện theo dõi.

Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các lực lượng tinh nhuệ nhất, bao gồm lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP, Công an Q.Tân Bình và các đơn vị nghiệp vụ khác.

Quá trình khám nghiệm, xác định tại hiện trường có dấu vết chất nổ TNT, khối lượng có khoảng 200gram.

Quá trình điều tra, trích xuất camera, xác định nhóm gây ra vụ nổ di chuyển theo hướng về Đồng Nai rồi mất hút.

Ngay sau đó Công an TP.HCM đã phối hợp với công an Đồng Nai tổ chức truy tìm.

Đến ngày 24/6, công an đã bắt Nguyễn Tuấn Thành tại Long Khánh, Đồng Nai. Đấu tranh khai thác, đối tượng Thành khai ra người cùng chế tạo chất nổ là cha mình.

Từ lời khai các đối tượng, công an bắt giữ thêm ba đối tượng gồm: Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Trung Trực và Nguyễn Sinh Nhật.

Đây là những người bán thuốc nổ cho các đối tượng liên quan. Đến ngày 27/6, Công an TPHCM bắt giữ Dương Bá Giang ở huyện Trảng Bàng, Tây Ninh, là người trực tiếp chế tạo trái nổ có điều khiển từ xa gây ra vụ nổ tại Tân Bình. Ngày 28/7, công an bắt giữ thêm đối tượng trực tiếp đặt trái nổ ở Đăk Lắk.

