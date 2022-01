Thiếu tướng Nguyễn Văn Long được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an

(VTC News) -

Ngày 17/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 89 bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Long (bên trái) và các nhân sự được bổ nhiệm. (Ảnh: Môi trường và Đô thị)

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long sinh năm 1974, quê xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Thiếu tướng Long tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành cảnh sát kinh tế khoá D19, Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Tham mưu của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an; Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tháng 9/2019, ông Long được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an.