Thiếu tướng Đào Thanh Hải, PGĐ Công an Hà Nội nghỉ hưu

(VTC News) -

Ngày 15/3, Công an TP Hà Nội tổ chức trao quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí cho Thiếu tướng Đào Thanh Hải – nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Thanh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao quyết định, tặng hoa cho Thiếu tướng Đào Thanh Hải, nguyên Phó giám đốc Công an thành phố.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, nguyên Phó giám đốc Công an TP Hà Nội nhận quyết định nghỉ hưu.

Thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước và của Ngành Công an; Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định để Thiếu tướng Đào Thanh Hải, nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/4/2022. Đến nay là một năm của thời gian nghỉ chờ hưu, ông Đào Thanh Hải được Bộ Công an ký quyết định hưởng chế độ hưu trí hằng tháng tại địa phương nơi cư trú.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định, quá trình công tác 43 năm 8 tháng trong lực lượng Công an nhân dân, Thiếu tướng Đào Thanh Hải luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tụy với công việc. đoàn kết quy tụ cán bộ, chiến sỹ; được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành phố Hà Nội và các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải sinh năm 1962, quê xã Xuân Vinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Ông trưởng thành từ chiến sĩ cảnh sát hình sự của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, sau đó kinh qua các vị trí lãnh đạo như: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng CSHS, Trưởng Công an quận Thanh Xuân.

Từ năm 2014 đến khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Đào Thanh Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội và phụ trách các lĩnh vực công tác cảnh sát, công tác xây dựng lực lượng, tài chính, hậu cần của đơn vị.

Ngoài công tác chuyên môn, ông còn là Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Minh Tuệ