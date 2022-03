(VTC News) -

Ngày16/3, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì lễ công bố quyết định điều động Thiếu tướng Cao Đăng Hưng (Phó Giám đốc Công an TP.HCM) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, sinh năm 1966, quê quán xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang từ năm 2018 đến nay đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.HCM; được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng năm 2020.