Thiếu tiền chữa bệnh, bán luôn người yêu sang Trung Quốc lấy 80 triệu đồng

Ngày 10/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Phượng (SN 1995) và Nguyễn Viết Dương (SN 1989, đều ở khu 6, xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng) về tội mua bán người.

Theo điều tra, Phượng có quan hệ tình cảm với chị Trần Thị Hải Y. (SN 1997, ở xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Tháng 7/2004, Thắng rủ chị Y. đi làm thuê tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Một tháng sau chị Y. về Việt Nam, còn Phượng vẫn ở lại Trung Quốc lao động.

Vũ Văn Phượng tại cơ quan công an

Trong thời gian này, Phượng bị bệnh nặng và cần tiền điều trị. Phượng nói chuyện với Nguyễn Viết Dương (tên gọi khác là Đại) là người cùng làm thuê với Phượng tại Quảng Tây, Trung Quốc về tình hình bệnh tật của mình. Dương gợi ý cho Phượng muốn có tiền chữa bệnh thì tìm phụ nữ Việt Nam lừa bán sang Trung Quốc.

Sau khi bàn bạc thống nhất, cả hai quyết định lừa bán chị Y. cho người Trung Quốc lấy làm vợ. Để thực hiện kế hoạch của mình, khoảng tháng 10/2014, Phượng gọi điện từ Trung Quốc cho chị Y. đang ở Việt Nam nói mình bị bệnh và muốn chị Y. sang Trung Quốc để phụ giúp Phượng kiếm tiền chữa bệnh.

Bị can Nguyễn Viết Dương.

Do yêu và tin tưởng Phượng nên chị Y. đồng ý. Khi vừa đặt chân sang nước bạn, chị Y. bị Phượng và Dương ép buộc bán cho người phụ nữ không rõ lai lịch để lấy 2,5 vạn nhân dân tệ (tương đương khoảng 80 triệu đồng). Người phụ nữ kia tiếp tục bán chị Y. cho một người đàn ông Trung Quốc để làm vợ.

Đến tháng 9/2018, chị Y. trốn được về Việt Nam, tố giác hành vi của Phượng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức xác minh, thu thập các tài liệu chứng cứ và xác định Vũ Văn Phượng và Nguyễn Viết Dương chính là thủ phạm bán chị Y. sang Trung Quốc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra bắt giữ Phượng và Dương trước khi các bị can tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương.