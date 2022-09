Thiếu thuốc tê: Cục Quản lý Dược yêu cầu khẩn trương tìm nguồn cung

Liên quan đến thông tin thiếu thuốc tê của Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW (Hà Nội), trưa 17/9, lãnh đạo Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo Cục Quản lý Dược và Vụ/ Cục liên quan làm việc ngay với Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW để nắm bắt tình hình và tháo gỡ khó khăn cho bệnh viện.

Lãnh đạo Bộ cũng đã yêu cầu Cục Quản lý Dược chỉ đạo các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu nhanh chóng tìm nguồn cung thuốc tê để đảm bảo thuốc cho nhu cầu điều trị của các bệnh viện chuyên khoa răng hàm mặt.

PGS.TS Trần Cao Bính - Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW khẳng định: "Bệnh viện sẽ linh hoạt đảm bảo đầy đủ thuốc vật tư để đảm bảo công tác khám chữa bệnh bình thường và đã có các giải pháp thay thế nếu việc cung ứng thuốc tê nồng độ Lidocaine 2% thiếu hụt. (Ảnh: Trương Liên)

Sáng cùng ngày, PGS.TS Trần Cao Bính- Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW (Hà Nội) cho biết, hiện trên thị trường Việt Nam có 2 hãng cung ứng thuốc tê chính cho bệnh viện là sản phẩm sản xuất tại Pháp và tại Canada. Nhu cầu sử dụng của bệnh viện từ 1000 - 2000 ống (cao điểm) một tuần.

Trong 2 năm đại dịch COVID 19 và giai đoạn hiện nay mặc dù có tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng vật tư, trang thiết bị nói chung và thuốc tê trong nha khoa nói riêng, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW (Hà Nội) luôn luôn chủ động đưa ra các giải pháp linh hoạt để không làm xáo trộn và đứt gãy việc cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng nói chung và công tác khám chữa bệnh răng hàm mặt nói riêng, đảm bảo an toàn và quyền lợi người bệnh.

Cũng theo PGS Trần Cao Bính, thời gian vừa qua các công ty cung ứng thuốc tê thông báo tới bệnh viện về tình trạng khan hiếm thuốc tế nồng độ Lidocaine 2%. Bệnh viện đã chủ động, linh hoạt liên hệ với các nhà cung ứng thuốc tê khác cung cấp thuốc tê nồng độ Lidocaine 2% và artecaine 4%, đắt hơn thuốc tê đang dùng và dùng xen kẽ.

Giám đốc Trần Cao Bính đồng thời khẳng định thời gian tới Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW sẽ linh hoạt đảm bảo đầy đủ thuốc vật tư để đảm bảo công tác khám chữa bệnh bình thường và đã có các giải pháp thay thế nếu việc cung ứng thuốc tê nồng độ Lidocaine 2% thiếu hụt và khẳng định "không có chuyện vì thiếu thuốc tê mà bệnh viện có nguy cơ đóng cửa".

3 loại thuốc tê dùng trong nha khoa đang được Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW sử dụng xen kẽ. (Ảnh: Bùi Nguyệt)

Trước đó, phát biểu tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh Thế giới năm 2022 với chủ đề Sử dụng thuốc an toàn, không gây hại do Bộ Y tế tổ chức chiều 16/9, TS. Phạm Thanh Hà, Phó giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW (Hà Nội) thông tin về tình trạng thiếu thuốc tê tại bệnh viện. Với thuốc tê, ngoài sử dụng thuốc an toàn, nhân viên y tế cũng có nhiệm vụ làm thế nào để lựa chọn loại thuốc phù hợp nhất để thay thế loại thuốc đang dùng mà đã hết.

Với một số loại thuốc tê đã hết, bệnh viện phải thay thế bằng loại thuốc tê khác tính năng tương tự nhưng cũng rất khó.

Thuốc gây tê được chia làm 2 loại là chứa chất gây co mạch và chống gây co mạch. Loại thuốc tê có chứa chất gây co mạch có khả năng tê sâu hơn nhưng lại có nhược điểm là gây tăng huyết áp. Vì thế, người bệnh bị tăng huyết áp, tim mạch, nhịp tim nhanh không chỉ định dùng loại này...