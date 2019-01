Thiếu niên 15 tuổi đâm chết người ở Long An

(VTC News) - Sau khi đâm chết người, thiếu niên 15 tuổi ở Long An khoe trên mạng xã hội.

Ngày 8/1, Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Thành Phát (15 tuổi, ngụ phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An) để làm rõ về hành vi “Giết người”.

Đáng nói, sau khi đâm chết người, Phát còn khoe lên mạng xã hội gây phẫn nộ.

Khuya 7/1, Phát hẹn anh Tiến (18 tuổi, ngụ TX. Kiến Tường) ra khu dân cư ở TP Tân An để nói chuyện và giải quyết mâu thuẫn.

Hiện trường vụ án mạng.

Tại đây, Phát dùng dao đâm chết anh Tiến rồi bỏ trốn.

Đáng nói, sau khi đâm chết nạn nhân, Phát còn khoe trên mạng xã hội.

Nhận tin báo, Công an phường 6, Công an TP. Tân An và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Khuya cùng ngày, Phát được gia đình đưa đến cơ quan công an để trình diện.

SONG NGƯ