Thiết bị xây dựng đè chết thương tâm 2 bé trai ở Bắc Ninh: Tạm giữ 3 người

(VTC News) -

Ngày 7/1, Công an huyện Lương Tài (Bắc Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Khắc Hiền (SN 1987, ở Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, Bắc Ninh), Lương Quốc Đáng (SN 1989) và Lâm Ngọc Tiến (SN 1984) đều ở Hoàng Xá, xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ (Hưng Yên), thuộc đơn vị thi công ép cọc cho công trình xây dựng nhà văn hóa thôn Văn Trong, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài (Bắc Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi, vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động và an toàn ở nơi đông người theo điều 295 của Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đã tạm giữ các thiết bị máy ép cọc để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 8h ngày 5/1, Nguyễn Bá Mai (SN 1978) ở Thái Trì, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài (Bắc Ninh) là người nhận thi công ép cọc cho công trình xây dựng nhà văn hóa thôn Văn Trong, xã Phú Hòa yêu cầu 3 công nhân của Mai gồm Hiền, Đáng và Tiến điều khiển xe tải cẩu tự hành, biển kiểm soát 99C- 116.96 chở các thiết bị của máy ép cọc xuống vị trí dự kiến xây dựng công trình, trong đó Đỗ Khắc Hiền là người điều khiển xe.

Hiền, Đáng và Tiến tập kết các thiết bị của máy ép cọc bê tông tại khu cánh đồng thôn Văn Trong, gần địa điểm xây dựng công trình. Trong quá trình tập kết, các thiết bị máy ép cọc bê tông để ở lưng chừng rìa đường bê tông không đảm bảo an toàn (có bề mặt dốc).

Hiện trường vụ tai nạn có bề mặt dốc.

Sau khi tập kết xong, Hiền, Đáng và Tiến ra về mà không có ai trông coi thiết bị máy ép cọc bê tông để ở đây và không có biện pháp cảnh báo nguy hiểm.

Khoảng 17h30 ngày 5/1, các cháu nhỏ đang chơi ở khu vực để thiết bị thi công xây dựng công trình nhà văn hóa và công trình phụ trợ thôn Văn Trong, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, (Bắc Ninh) thì bất ngờ thiết bị thi công xây dựng (máy ép cọc) đổ vào người các cháu.

Vụ tai nạn làm cháu N.B.T (8 tuổi) và cháu N.V.N (8 tuổi) thiệt mạng, cháu V.V.T (8 tuổi) và cháu N.V.H (6 tuổi) bị thương, chẩn đoán đa chấn thương.

Hiện cháu T. được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), còn cháu H. đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lương Tài. Tình hình sức khỏe của hai cháu đang dần ổn định.

Lãnh đạo UBND huyện Lương Tài (Bắc Ninh) cùng các ngành chức năng đã đến thăm hỏi cháu H. đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lương Tài.

Trước sự việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang chỉ đạo ngành y tế tỉnh Bắc Ninh tích cực điều trị, phân loại, chuyển tuyến các nạn nhân; đồng thời phối hợp với các bệnh viện tuyến Trung ương thực hiện tốt công tác điều trị cho các cháu.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng giao UBND huyện Lương Tài chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời gia đình nạn nhân. Chủ tịch tỉnh yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Lương Tài (Bắc Ninh) điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.