Thiết bị lạ 'phù phép' pin iPhone cũ thành mới ở Việt Nam

Những viên pin iPhone đều được trang bị chip nhớ, giúp lưu trữ những thông tin cơ bản của viên pin như ngày sản xuất, thời lượng khả dụng, số lần sạc.... người dùng có thể kiểm tra những thông tin này trong phần cài đặt của iPhone.

Tuy nhiên thiết bị JC-B1 có thể “đổi trắng thay đen” các thông số hiển thị trên iPhone, đánh lừa các ứng dụng kiểm tra pin.

JC-B1 được nhà sản xuất Trung Quốc jcprogrammer rao bán công khai trên trang web. Anh Nguyễn Quang Thái (quận Tân Bình, TP.HCM) đã mua model này về trải nghiệm với mức giá 2,5 triệu đồng.

"Mình có nhiều mối quan hệ với các cửa hàng sửa chữa iPhone, có lần mình thấy họ nhập model này từ Trung Quốc về bán lại cho các cửa hàng khác. JC-B1 có thể can thiệp sâu vượt qua những hiểu biết cơ bản của người dùng", anh Thái nói.

JC-B1 có thể thay đổi thông tin pin iPhone cũ thành mới. (Ảnh: Quang Thái)

“Bạn có thể khôi phục số lần sạc (Cycle count) về con số bao nhiêu cũng được. Bên cạnh đó, thiết bị này có phép đặt lại sức khoẻ pin (Battery Health) về 100% , thay đổi tên nhà sản xuất hay đổi ngày xuất xưởng”, anh Thái cho biết.

Anh Thái chia sẻ thêm, thiết bị này còn có thể sao chép số series của pin cũ lên pin mới. Vì trùng series với pin cũ nên ứng dụng 3utools (app chuyên kiểm tra pin được giới kỹ thuật viên tin dùng) không thể phát hiện.

JC-B1 có thể "phù phép" pin cũ thành mới, đánh lừa iOS và người mua khiến họ nhầm đây là máy mới. (Ảnh: iDownloadBlog)

Với thiết bị này, những "gian thương" có thể mua các lô pin iPhone cũ giá rẻ, sau đó đóng lại thông tin lên chip trên pin và bán ra như mới sản xuất. Hoặc tạo cảm giác đây là máy mới, "hàng zin" cho những ai mua iPhone cũ.

“Mình thấy thiết bị này khá nguy hiểm, nhất là đi mua máy cũ không bao giờ pin còn đủ 100%. Hiện tại, mình không biết kiểm tra như thế nào nữa”, anh Đặng Nhất Anh (quận 12, TP.HCM) chia sẻ.

Theo anh Khang Phạm - trưởng phòng kỹ thuật tại một hệ thống bán lẻ lớn ở TP.HCM, nếu người dùng mua những mẫu iPhone cũ và thấy pin như mới, sức khỏe pin (Battery Health) 100%, nhiều khả năng máy đã được xử lý bằng thiết bị JC-B1.

“Người dùng nên chọn mua máy chính hãng, các cửa hàng uy tín. Nếu muốn mua máy đã qua sử dụng, người dùng nên kiểm tra phần gioăng (lớp cao su bao quanh viền màn hình), nếu gioăng còn mới chứng tỏ thiết bị chưa từng bị tháo ra để thay thế linh kiện”, anh Khanh nhận định.

Tuy nhiên, để kiểm tra được chi tiết này, người mua cần yêu cầu cửa hàng "bung máy". Do đó, đây cũng là một cách khá mất thời gian và không phải cửa hàng nào cũng đáp ứng.

Cuối năm 2017, Apple đã dính phải một vụ bê bối nghiêm trọng khi bị người dùng phát hiện công ty cố ý làm chậm những chiếc iPhone cũ qua các bản cập nhật phần mềm. Công ty cho biết người dùng có thể thay một viên pin mới để khắc phục tình trạng giảm hiệu năng trên máy.

Sau đó, hãng cũng triển khai một chương trình thay pin với giá 29 USD cho iPhone SE, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus và X. Tại Việt Nam, các trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple đã áp dụng chương trình thay pin giá ưu đãi 730.000 đồng cho các dòng máy từ iPhone SE đến iPhone X.

Hiện tại, chương trình thay pin iPhone giá ưu đãi đã kết thúc. Tuy nhiên, người dùng có thể đến các trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple (Thakral One, Thuận Mỹ, FPT Services...) để thay thế, chọn mua những viên pin chính hãng. Mức giá thay pin từ 1,3 triệu đồng cho iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, trong khi iPhone X có giá 1,8 triệu đồng.

Dưới 4 triệu đồng, mua smartphone nào màn hình lớn, pin khủng? Vivo Y91C màn hình 6.22 inch, pin 4.030 mAh, cấu hình khá, nhiều công nghệ AI, giá chưa đến 4 triệu lại tặng kèm tai nghe bluetooth 450.000 đồng... là “ứng cử viên” sáng giá đáng để rút hầu bao...