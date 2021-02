Thiên đường 'trốn COVID-19' ở Mỹ

Hai tuần trước, khi thời tiết xuống dưới 0 độ C và hoạt động ăn uống trong nhà hàng vẫn bị giới hạn ở thành phố New York, một số người dân không sợ dịch COVID-19 không chịu ở yên trong nhà.

Trên phố East 60th (quận Manhattan), khách quen tại nhà hàng Le Bilboquet náo nhiệt một thời tụ tập vui chơi ngoài trời và nhấm nháp món gà Cajun, rượu Bordeaux. Cách đó 1 dãy nhà, 10 bàn ăn tại nhà hàng La Goulue dùng chung 4 lò sưởi, trong khi thực khách bưng bát súp hành để tìm thêm cảm giác ấm áp.

Chỉ cách New York 1 chuyến bay ngắn - ở quận Palm Beach (tiểu bang Florida), tất cả bàn bên trong nhà hàng La Goulue - bản sao khá hoàn hảo của cơ sở chính tại quận Manhattan - đều kín chỗ. Các vị khách đang cười đùa và thưởng thức đồ ăn, dường như không bận tâm về sự tàn phá của đại dịch COVID-19, theo New York Post.

“Tôi đã trốn thoát khỏi New York!”, Jean Denoyer - chủ nhà hàng La Goulue - tuyên bố. “Chúng tôi đo thân nhiệt của tất cả khách hàng và luôn mở cửa chính, cửa sổ để không khí trong lành lưu thông”.

Jean Shafiroff (trái) và Christine Pressman nằm trong số cư dân New York đến quận Palm Beach, Florida để tận hưởng nhịp sống thoải mái hơn.

Philippe Delgrange - chủ nhà hàng Le Bilboquet - cũng đang ở Palm Beach, nơi anh sẽ ra mắt cơ sở mới tại đây trong tuần này.

Theo Delgrange, sau 2 tháng đóng cửa, các nhà hàng ở thành phố New York hiện chỉ được phép phục vụ thực khách với 25% công suất. Do đó, chuyển công việc kinh doanh tới Palm Beach là lựa chọn sáng suốt.

“Rất nhiều bạn bè của tôi đã làm như vậy. Tất cả nhân viên ở New York của tôi đều yêu cầu được tới làm việc ở Palm Beach”, anh nói.

Cảm giác tự do

Jean Denoyer và Philippe Delgrange nằm trong số những người New York đang tận hưởng cuộc sống đầy năng lượng ở quận Palm Beach.

Mặc dù đeo khẩu trang là yêu cầu bắt buộc bên trong các cơ sở kinh doanh trên toàn quận, tất nhiên, mọi người được phép tháo nó ra khi ăn uống và không có quy định cụ thể về khoảng cách. Vì vậy, không có gì lạ khi nhìn thấy các quán bar chật kín khách hàng không đeo khẩu trang.

Các nhà hàng ở Palm Beach vẫn đông đúc dù tỷ lệ mắc COVID-19 ở đây ngày càng tăng.

Một số người phương Bắc cảm thấy như thể họ đang ở một vũ trụ song song, khi bạn bè cũ và các điểm tụ tập yêu thích được chuyển đến khung cảnh nhiều nắng hơn so với New York.

Joe Wagner (63 tuổi) - nhà phát triển bất động sản, cư dân Upper East Side, New York - đến Nam Florida vào cuối tháng 1. Ông dự định ở lại trong 2 tuần, nhưng rồi quyết định lưu lại đến hết tháng 3.

“Đôi khi, tôi cảm thấy hơi bất an. Ở New York, tôi không thể rời khỏi nhà. Nhưng có vẻ như rất nhiều người ở Palm Beach cảm thấy thoải mái hơn vì họ từng mắc COVID-19. Họ nói ‘Đừng lo, tôi có kháng thể’ và tôi đáp lại ‘Điều đó thật tuyệt, nhưng bạn có thể lùi lại một chút được không?’”, Wagner nói khi đang thưởng thức bữa tối tại nhà hàng La Goulue.

Tỷ lệ mắc COVID-19 của quận Palm Beach đã gia tăng trong tuần này, lên mức 7,57%. Tại New York, con số giảm xuống 5,08% từ mức hơn 7%.

Các nhà hàng ở New York được phép chào đón thực khách với 25% công suất hoạt động kể từ ngày 12/2. Tuy nhiên, những cơ sở ở Palm Beach đang hoạt động hết công suất.

Café Boulud ở New York đóng cửa đến cuối năm 2021 nhưng tại cơ sở tại Palm Beach, thực khách thoải mái thư giãn trong sân rộng có cảnh quan tươi tốt.

Bice, Sant Ambroeus và Almond - các nhà hàng nổi tiếng ở New York - đều có cơ sở trên đảo Palm Beach (thuộc quận Palm Beach). Ngay cả Swifty - nhà hàng đã biến mất ở Upper East Side - cũng được hồi sinh ở Palm Beach.

Khách hàng không khẩu trang, không giãn cách xã hội trong nhà hàng ở Palm Beach.

Thật khó để tìm thấy chỗ trống tại bất kỳ nhà hàng nổi tiếng nào trong khu vực. “Tôi không thể tin được lượng người đổ đến đây trong năm nay lại nhiều đến vậy. Cứ như thể là cuộc vượt ngục!”, John Lehmann (59 tuổi) - cư dân đảo Palm Beach, điều hành một công ty tiếp thị thể thao - cho biết.

“Tôi cảm thấy như được tái sinh. Tôi có thể chuyển đến đây sống trong suốt quãng đời còn lại. Mọi người đề phòng dịch nhưng không có các quy định vô lý. Cuộc sống thật tự do”, Erica Holzer (47 tuổi) - bà nội trợ đến từ Long Island, New York; cùng chồng ở khách sạn Opal Grand, Palm Beach được 8 tuần - cho biết.

Như thể COVID-19 không tồn tại

Mọi người tìm thấy cảm giác tự do không chỉ trong các nhà hàng. Tại New York, những tín đồ thể thao chỉ có thể tham gia các buổi tập với khẩu trang che miệng và người hướng dẫn ảo. Còn ở Palm Beach, SoulCycle đang tổ chức các lớp học ngoài trời trong khuôn viên xanh của Royal Poinciana Plaza.

Nhà hát Lincoln, Broadway và Carnegie Hall ở New York đều tối đèn. Nhưng tại nhà hát Kravis ở West Palm, các buổi biểu diễn nhạc jazz sẽ diễn ra vào cuối tháng 2.

“Thật nhẹ nhõm khi được ở đây. Cảm giác như cuối cùng cũng có thể hít thở”, Boo Huth (60 tuổi) - nhà tư vấn sự kiện ở thị trấn Greenwich, tiểu bang Connecticut - nói sau 9 ngày rong chơi ở Nam Florida.

Hoạt động tại các cơ sở kinh doanh ở Palm Beach diễn ra bình thường bất chấp tình hình dịch COVID-19 căng thẳng.

Dù phần lớn người đổ xô đến Palm Beach đều thuộc tầng lớp nhiều đặc quyền ở New York, vé máy bay giá rẻ và ưu đãi khi lưu trú tại khách sạn cũng đang cho phép nhiều du khách đến đây hơn.

“Điều trớ trêu là sống ở Florida thực sự rẻ hơn 1/3 so với New York. Những người trẻ hơn đang nhận ra điều đó”, Gene Pressman (70 tuổi) - từng sống ở quận Manhattan, New York - cho biết.

“Palm Beach từng chật kín người từ khu vực thượng lưu Manhattan ở New York tới. Nhưng bây giờ, người dân tại những nơi ít đặc quyền hơn cũng đang ở đây”, Christine (48 tuổi) - vợ của Pressman - nói thêm.

Sau khi New York bị phong tỏa, nhiều người đến Palm Beach bị sốc vì cuộc sống thoải mái và thiếu vắng giãn cách xã hội ở một số điểm.

Todd Herbst - chủ nhà hàng Elisabetta's mới nổi ở Palm Beach - cho biết: “Mọi người nói cuộc sống ở đây giống như miền Tây hoang dã. Họ ngạc nhiên về cách mọi thứ hoạt động, cứ như thể dịch COVID-19 không tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu tất cả nhân viên đeo khẩu trang và không cho phép tổ chức tiệc trên 10 người”.

Charles Rosenberg (30 tuổi) - làm việc trong lĩnh vực bất động sản thương mại - cho biết: “Tôi đến đây từ khu Soho, thành phố New York vào tuần trước và cảm giác như lạc vào thế giới khác. Tôi dự định ở lại Palm Beach trong vài tuần. Nhưng tôi nghĩ khi mùa xuân đến, không khí ở New York sẽ trở lại như thế này”.