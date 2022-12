Thiên An lên tiếng, nhờ luật sư vào cuộc sau những tin đồn thất thiệt

(VTC News) -

Thời gian vừa qua, Thiên An liên tục dính vào những thị phi, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến câu chuyện tình cảm. Cách đây vài ngày, Thiên An đã lên tiếng để làm sáng tỏ sự thật. Mới đây nhất, do quá áp lực trước những lời đồn thổi này, Thiên An đã thông báo sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để bảo vệ cô.

Thiên An chia sẻ, hiện tại cô đang rất áp lực và sức khỏe bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng tiêu cực đến từ những lời đồn: "Những ngày qua, mình liên tục bị tấn công bằng những thông tin cắt ghép một cách ác ý, vu khống, bịa đặt. Mình xin khẳng định lại một lần nữa, tất cả những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc mình có mối quan hệ tình cảm với nhiều người đều là sai sự thật. Mình không có quan hệ tình cảm với ông T, ông VQT hay những người nào khác mà đang bị lợi dụng hình ảnh để làm điều sai trái.

Rất nhiều cá nhân, tổ chức đã cố ý cắt ghép, vu oan cho mình. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, sức khỏe và tâm lý của mình".

Thiên An làm việc cùng luật sư

Đồng thời, Thiên An cũng cho biết sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật vì bản thân cô không làm điều gì sai. "Để bảo vệ danh dự, mình xin được cầu cứu đến các cơ quan chức năng. Mình không làm gì sai, mình bị vu khống, bịa đặt và cắt ghép để câu kéo drama theo chiều hướng tiêu cực.

Hiện tại, mình đã ủy quyền cho luật sư để tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết. Mình nhất định bảo vệ bản thân trong vụ việc sai trái lần này. Tất cả những hành vi vu khống, chà đạp, mạt sát mình những ngày qua đều đã được lưu lại thông tin" - Thiên An viết trên trang cá nhân.

Thiên An nhờ đến sự can thiệp của pháp luật

Bên dưới bài chia sẻ, nhiều bạn bè và khán giả đã đồng tình với quyết định này của Thiên An. Tất cả đều cho rằng nên để pháp luật giải quyết để tránh những điều xấu không mong muốn có thể xảy ra.