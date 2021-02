Thích thú khoảnh khắc cá heo tương tác với đàn lợn biển trăm con

(VTC News) -

"Cá heo và lợn biển thường không tương tác với nhau, chủ yếu là do lợn biển dành nhiều thời gian ở các vùng nước trong vốn không phải là nơi cá heo hay xuất hiện", Mike Heithaus, nhà nghiên cứu cá mập và là hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghệ thuật, Khoa học & Giáo dục tại Đại học Quốc tế Florida cho biết.

Theo Heithaus, số lượng lợn biển đang giảm và khiến cơ hội tương tác giữa chúng và cá heo trở nên ít hơn.

Video: Cá heo bơi lội giữa đàn lợn trăm con

"Điều độc đáo là thấy nhiều con lợn biển từ một máy bay không người lái và thật tuyệt khi thấy đàn cá heo bơi qua chúng", ông cho biết.

Ủy ban bảo tồn động vật hoang dã và cá Florida ước tính chỉ có khoảng 7.500 con lợn biển còn tồn tại trong tự nhiên ở miền đông nam nước Mỹ, tăng so với khoảng 1.250 con so với 20 năm trước. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với các mốc trong lịch sử.

Hàng trăm con lợn biển chết mỗi năm do các cuộc tấn công của tàu thuyền và bệnh tật.

Ông Heithaus tin rằng nếu khôi phục thành công quần thể lợn biển, các tương tác như trong video sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Các nhà môi trường tin rằng trong bối cảnh hoạt động của con người tiếp tục ảnh hưởng tới môi trường sống của lợn biển, các video như clip trên có thể là nguồn cảm hứng và động lực để mỗi cá nhân có trách nhiệm hơn với môi trường hơn.