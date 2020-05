Giải mã sức mạnh của Vsmart Active 3

Cấu trúc xử lý

Vsmart Active 3 được trang bị chip tất cả trong một (SoC - System on Chip) MediaTek Helio P60. Con chip này sử dụng công nghệ big.LITTLE, với 4 nhân hiệu năng cao (Cortex A73) và 4 nhân tiết kiệm năng lượng (Cortex A53). Với cách tổ chức thành 2 cụm, Vsmart Active 3 sẽ tự động chuyển đổi linh hoạt giữa tác vụ cần hiệu năng cao như chơi game, xử lý ảnh và tác vụ hiệu năng thấp, tiết kiệm điện khi chat, email. Nhờ đó, thời gian sử dụng của máy được tăng đáng kể.

Cũng sử dụng kiến trúc gồm 2 cụm, nhưng con chip Helio P35 trên Oppo A31 lại dùng 8 nhân Cortex A53, cùng loại với nhân tiết kiệm năng lượng trên Vsmart Active 3. “Ở góc độ CPU, Helio P60 được xếp cao hơn Helio P35”, mod ndminhduc của diễn đàn công nghệ Tinhte nhận xét.

Lựa chọn nhà cung cấp Qualcomm, nhưng Samsung lại sử dụng con chip tầm thấp Snapdragon 450 cho mẫu Galaxy A20s, sản xuất trên tiến trình 14 nm thua hụt về công nghệ so với tiến trình 12 nm của các con chip MediaTek. Do vậy, về mặt hiệu năng thì vi xử lý của Qualcomm không thể so với Helio P35 và P60.

Sự khác biệt về chip xử lý thể hiện rõ ở những phép đo hiệu năng do Tinhte thực hiện. Khi dùng các ứng dụng đo hiệu năng đơn nhân, đa nhân CPU, kết quả từ chiếc Vsmart Active 3 cao hơn so với Oppo A31 và Samsung Galaxy A20s.

Sử dụng bài đánh giá Work 2.0 của PCMark, mô tả các tác vụ làm việc trên smartphone, Vsmart Active 3 cũng cho điểm số lớn hơn.

Đồ họa

Không chỉ có sức mạnh xử lý, SoC còn quyết định sức mạnh đồ họa của smartphone, liên quan đến khả năng xử lý game và các phần mềm cần dựng hình. Nhân đồ họa của con chip Helio P60 trên Vsmart Active 3 có sức mạnh vượt trội, hỗ trợ các công nghệ dựng hình hiện đại hơn.

Sự vượt trội thể hiện rõ trong bài đánh giá hiệu năng đồ họa ở ứng dụng 3D Mark hay GFXBench.

Bộ nhớ

Nhờ được trang bị bộ nhớ RAM cao cấp hơn, Vsmart Active 3 và Oppo A31 có tốc độ mở ứng dụng nhanh hơn hẳn. “Thoáng nhìn cả 2 đều dùng RAM 6GB nhưng về chất lại có sự khác biệt”, chuyên gia công nghệ Minh Đức chia sẻ.

Điều đó thể hiện ở các bài thử tốc độ mở ứng dụng và đa nhiệm. Trong bài thử thực tế, Vsmart Live 3 có kết quả khá ấn tượng so với cả 2 đối thủ còn lại. Đây là “hệ quả tất yếu của đặc điểm từng con chip”.

Ngoài ảnh hưởng tới tốc độ xử lý, đa nhiệm hay chơi game nói chung, con chip còn quyết định độ phân giải tối đa mà màn hình có thể hỗ trợ, hay độ phân giải tối đa của camera.

Chip Helio P60 trên Vsmart Active 3 hỗ trợ được cảm biến có độ phân giải lên tới 32MP và thêm 2 cảm biến khác có độ phân giải 24MP. Trong khi đó, Helio P35 trên Oppo A31 hỗ trợ cảm biến 25 MP + 2 cảm biến 16MP, và cuối cùng là Snapdragon 450 với khả năng trang bị các cảm biến 21MP tối đa và thêm 2 cảm biến 13MP.

Đây cũng chính là “bí mật” giúp cho Vsmart Active 3 trang bị được camera chính độ phân giải 48 MP, sử dụng công nghệ ghép điểm ảnh trong khi hai mẫu máy còn lại chỉ có camera chính 12 và 25 MP.

Ẩn sâu bên trong thiết kế ấn tượng, Vsmart Active 3 được trang bị phần cứng thực sự mạnh mẽ, vượt trội những mẫu smartphone cùng tầm giá. Đây là nguyên nhân giúp cho mẫu smartphone Việt đem lại trải nghiệm sử dụng mượt mà, chơi game ấn tượng.