Thị trường ô tô Việt được 'bơm' thêm lượng xe mới cao kỷ lục

Đây là tín hiệu cho thấy, đợt cao điểm nhất trong năm của thị trường ô tô đã chính thức bắt đầu.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê được công bố hôm nay (29/11), trong tháng 11 vừa qua đã có khoảng 77.800 chiếc ô tô bao gồm cả xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước được bổ sung cho thị trường ô tô Việt Nam, tăng mạnh 49% so với tháng 10 và trở thành tháng có lượng xe mới cao nhất trong năm.

Cả lượng ô tô sản xuất lắp ráp trong nước và nhập khẩu của tháng 11 đều cao kỷ lục trong năm. (Ảnh đồ hoạ: Hoàng Hiệp)

Trong đó, lượng xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 11 ước đạt 45.800 chiếc, tăng mạnh khoảng 20,8% so với tháng 10 (với 37.900 chiếc) và tăng tới 28,4% so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả này đưa tổng lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước 11 tháng đầu năm 2022 ước tính lên tới 407.100 chiếc, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11/2022, ước tính có 32.000 chiếc ô tô nguyên chiếc được nhập về Việt Nam với tổng giá trị kim ngạch ước đạt 616 triệu USD. Lượng xe nhập khẩu cũng tăng hơn gấp đôi so với tháng trước cả về số lượng và giá trị.

Lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng vừa qua cao kỷ lục nhưng có gía trị đơn chiếc thấp. (Ảnh minh hoạ: Hoàng Hà)

Tuy vậy, giá trị đơn chiếc của ô tô nhập khẩu trong tháng vừa qua lại ở mức thấp, chỉ đạt 19.250 USD/chiếc (xấp xỉ 480 triệu). Trong khi đó vào tháng trước, giá trị đơn chiếc của xe nhập khẩu lên tới 24.600 USD/chiếc (hơn 610 triệu). Điều này cho thấy xu hướng của các nhà nhập khẩu ô tô trong tháng vừa qua chủ yếu hướng tới các dòng xe giá rẻ thuộc phân khúc bình dân.

Tổng cộng lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong 11 tháng đầu năm 2022 ước đạt 160.852 chiếc với tổng giá trị kim ngạch là 3,550 tỷ USD; tăng 11,1% về lượng và 10,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.