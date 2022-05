Thị trường ô tô tăng trưởng bất chấp thiếu hụt xe, 'bia kèm lạc'

(VTC News) -

Cụ thể, theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 4/2022, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 42.359 xe, tăng 14% so với tháng 3/2022 tăng 40% so với tháng 4/2021.

Trong đó, doanh số xe du lịch đạt 33.588 chiếc, xe thương mại 7.795 chiếc và 776 xe chuyên dụng. Nếu so với tháng 3/2022, doanh số xe du lịch tăng 18%, xe thương mại tăng 2,6% và xe chuyên dụng tăng 15%.

Xét về nguồn gốc, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 25.269 xe, tăng 16% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 17.090 xe, tăng 13% so với tháng 3/2022.

Biểu đồ doanh số các chủng loại xe từng tháng và năm 2022.

Con số này có thể cao hơn nữa do chưa tính các đơn vị kinh doanh khác như: TC Group, VinFast, Nissan, Merceses-Benz Việt Nam… do không nằm trong VAMA hoặc không công bố số liệu. Nếu tính thêm doanh số của TC Group (bán 6.959 xe Hyundai) và VinFast (bán 2.427 xe), tổng lượng bán xe của thị trường tháng 4/2022 sẽ là 51.754 xe, tăng 4.243 xe so với tháng 3/2022 (bán 47.502 xe).

Theo VAMA, tháng 4/2022 cũng là tháng bán được nhiều xe nhất từ đầu năm đến nay, qua đó nâng tổng doanh số bán xe của 4 tháng năm 2022 đạt 132.865 xe (không tính TC Group và VinFast), tăng hơn 31 % so với cùng kỳ năm 2021.

Với xe ô tô du lịch tăng 47%, xe thương mại tăng 8% và xe chuyên dụng tăng 19% so với năm 2021. Và cũng tính đến hết tháng 4/2022, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 38% trong khi xe nhập khẩu tăng 22% so với cùng kì năm ngoái.

Theo anh Nguyễn Tuấn Anh – người làm kinh doanh xe có nhiêu năm kinh nghiệm tại Hà Nội cho biết, doanh số của các hãng xe trong tháng 4/2022 có thể còn cao hơn nếu không bị ảnh hưởng bởi tình trạng khủng hoảng chip, linh kiện khiến nhiều mẫu xe không thể đủ hàng giao cho khách, người mua phải chịu chênh giá (bia kèm lạc)... Đặc biệt là các mẫu xe lắp ráp trong nước đang được hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ (áp dụng đến hết tháng 5/2022).

Nhiều người Việt đang cố mua và nhận xe trước khi kết thúc việc ưu đãi 50% phí trước bạ của Chính phủ.

Đây cũng là một trong những lý dó quan trọng nhất khiến doanh số thị trường ô tô Việt bùng nổ trong khoảng 2 tháng gần đây khi Nghị định 103/2021/NĐ-CP về hỗ trợ 50% phí trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 5/2022.

“Tôi biết hiện nay nhiều đại lý của các hãng xe đang lâm vào tình trạng khan hàng, đặc biệt là các mẫu xe ‘hot’ do nhà phân phối không đủ nguồn cung. Cùng với đó là việc nhu cầu mua xe của người dân tăng cao để hưởng ưu đãi phí trước bạ; nên có những đại lý đã ký đơn đặt hàng cho một số mẫu xe tới tận cuối năm hoặc không nhận đặt cọc do không biết thời điểm để trả xe cho khách” – anh Tuấn Anh chia sẻ.

Thị trường thay đổi, nhiều hãng xe bứt tốc về doanh số

Với việc thiếu hụt nguồn cung, nhiều mẫu xe bị chênh giá bán (bia kèm lạc) từ vài chục đến trăm triệu đồng và ưu đãi phí trước bạ 50% sắp kết thúc… đã khiến cho thị trường ô tô trong tháng 4/2022 có nhiều thay đổi về thự tự các hãng xe bán chạy nhất và mẫu xe bán chạy nhất…

Cụ thể, trong tháng 4/2022, đứng đầu thị trường ô tô du lịch tiếp tục là hãng xe Nhật Bản 0 Toyota với 8.695 xe (không bao gồm Lexus), vị trí số 2 thuộc về Kia (Trường Hải phân phối) với 7.094 xe, thay thế cho Hyundai tụt xuống số 3 với 6.959 xe. Bất ngờ nhất là Honda với 6.100 xe bán ra xếp ở vị trí thứ 4 (tăng 1,69 lần so với tháng 3/2022). Đứng ở số 5 là Mazda (Trường Hải phân phối) bán được 4.055 xe.

Doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 8.695 xe, trong đó có 5.450 xe nhập khẩu nguyên chiếc và 3.245 xe lắp ráp trong nước. Mẫu xe Vios và Corolla Cross tiếp tục nằm trong top 10 các mẫu xe bán chạy nhất thị trường với doanh số lần lượt là đạt 2.522 xe và 2.299 xe.

Toyota vẫn là hãng xe bán nhiều nhất thị trường ô tô tháng 4/2022.

Đáng chú ý là các mẫu xe mới của Toyota - Avanza Premio và Veloz Cross tiếp tục tăng cao. Cụ thể, trong tháng 4/2022, Toyota bán được 967 xe Veloz Cross và 369 xe Avanza Premio. So với tháng 3/2022, doanh số của hai mẫu xe này có mức tăng trưởng lần lượt hơn 40 % và 100%.

Theo giới kinh doanh, hiện tại Toyota đang có khá nhiều lựa chọn về các dòng xe, cùng với đó thì các phiên bản cải tiến của hãng xe này cũng mang đến nhiều thay đổi giúp thu hút được khách hàng với mức giá hợp lý nên doanh số tăng là điều dễ hiểu. Đặc biệt, nhiều mâu xe mới của Toyota đang trong tình trạng “cháy hàng” do cung không đủ cầu.

“Các mẫu Toyota Veloz Cross, Avanza Premio, Raize… đang được nhiều người tiêu dùng quan tâm vì có mức giá hợp lý, thiết kế mới, trang bị nhiều công nghệ. Hiện tại, khách hàng muốn mua hai mẫu xe này phải đợi từ 2-3 tháng mới nhận được xe và phải chấp nhận mua giá chênh so với niêm yết” – anh Mạnh Quân, nhân viên kinh doanh của một hãng xe tại Hà Nội cho biết.

Nhưng đáng chú ý hơn cả trong tháng 4/2022 lại là sự “bứt tốc” của Honda khi bán ra tới 6.100 xe trong tháng 4/2022, tăng trưởng 69,3% so với tháng trước và 216,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Honda City bất ngờ vượt qua nhiều mẫu xe để trở thành xe bán chạy nhất tháng 4/2022.

Trong đó, Honda City và CR-V lần lượt gây bất ngờ khi trở thành mẫu xe bán chạy nhất các phân khúc lần lượt là sedan hạng B và Crossover hạng C. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cả 2 mẫu xe đều góp mặt trong danh sách ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 4/2022.

Cụ thể, trong tháng 4/2022, City là mẫu xe bán chạy nhất thị trường ô tô tháng 4/2022 với 3.013 xe bán ra. Còn CR-V là mẫu xe nằm trong Top 4 xe bán chạy nhất thị trường ô tô và Top 1 phân khúc SUV trong tháng 4/2022 với 2.093 xe bán ra.

Trong khi đó, Hyundai (do TC Group phân phối) lại có vẻ hơi tụt lùi khi doanh số chỉ đạt 6.959 xe, bao gồm cả xe thương mại.

Theo thông tin có được, hiện tại, TC Group đang gặp nhiều khó khăn về nguồn cung các dòng xe của Hyundai tại Việt Nam như Santa Fe, Tucson do thiếu hụt linh kiện công nghệ cao, chip…

Hyundai Accent vẫn là mẫu xe có doanh số tốt nhất trong tháng 4/2022 của thương hiệu Hyundai tại Việt Nam với 1.900 xe được bán ra; xếp sau là Grand i10 với 1.227 xe. Còn mẫu SUV đô thị vừa ra mắt thị trường Việt - Creta sau khi nguồn cung ổn định đã ghi nhận doanh số tăng cao với 1.054 xe bán ra.