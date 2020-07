Thị trường ô tô cũ dần phục hồi sau COVID-19

Trong 6 tháng đầu năm 2020, thị trường ô tô bao gồm cả mới và đã qua sử dụng có nhiều biến động. Giai đoạn 4 tháng đầu năm, doanh số của các hãng suy giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước, điều tương tự cũng xảy ra đối với thị trường xe cũ.

Thị trường ô tô dần phục hồi sau dịch

Do chịu tác động của dịch COVID-19, thị trường ô tô lao dốc trong thời gian đầu năm 2020. Theo thống kê của VAMA, cộng dồn đến hết tháng 5/2020, tổng doanh số bán hàng ở thị trường xe mới là 79.396 xe, giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở thị trường ô tô đã qua sử dụng, số lượt liên hệ mua xe trong 6 tháng đầu năm cũng giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường ô tô đã qua sử dụng cũng gặp rất nhiều khó khăn trong mùa dịch.

Chia sẻ với Zing, ông Võ Quốc Bình - Cựu TGĐ Futa Bus, hiện sở hữu một công ty mua bán xe đã qua sử dụng tại Thủ Đức cho biết việc kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và chỉ mới khởi sắc trong tháng gần đây.

"Không chỉ riêng ngành ô tô mà hầu hết hoạt động kinh tế, thương mại đều bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19. Gam màu ảm đạm là chủ đạo vì thị trường tạm dừng một thời gian khá dài, trừ các ngành cơ bản đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như thực phẩm, y tế..."

"Ngành ô tô liên quan mật thiết với thương mại, du lịch, vận chuyển và ô tô cá nhân nên ảnh hưởng nghiêm trọng là điều tất yếu. Thị trường ô tô đã qua sử dụng thì hầu như “chết đứng” trong mùa dịch", ông Bình cho biết.

Tuy nhiên, khi đã hết giãn cách xã hội, thị trường ô tô Việt Nam có dấu hiệu phục hồi nhanh chóng. Bước sang tháng 5, thị trường ô tô mới ghi nhận mức tăng 72% so với tháng 4/2020.

Thị trường xe cũ cũng nhanh chóng quay lại với nhịp mua bán sôi động trong tháng 5 và tháng 6 với nguồn cung xe cũ tăng 55% và số lượt truy cập tìm mua xe đã qua sử dụng cũng liên tục tăng, cao hơn 18% so với thời gian giãn cách xã hội.

Giá ô tô đã qua sử dụng ngày càng rẻ

Theo thống kê của Chợ Tốt Xe, giá xe cũ vốn đã giảm từ 20-80 triệu đồng trong mùa dịch so với thời điểm trước Tết Nguyên Đán. Hậu giãn cách xã hội, nhiều người dùng đăng bán xe đã qua sử dụng tiếp tục giảm giá 3-5% để kích cầu.

Độ trượt giá của Hyundai Grand i10 và Kia Morning qua các năm. (Ảnh: Chợ Tốt Xe).

So với cùng kỳ năm ngoài, giá xe cũ đã hạ từ 25-100 triệu đồng tùy dòng xe. Trong đó xe số sàn rớt giá nhanh hơn xe số tự động. Thống kê trong số 34.000 tin đăng bán xe, mức rớt giá được ghi nhận nhiều nhất trên các dòng xe SUV, MPV hay Crossover, khoảng 80-100 triệu đồng.

Các dòng bán tải đã qua sử dụng rớt giá khoảng 30-60 triệu đồng so với năm trước. Trong khi xe hatchback và sedan có mức rớt giá khoảng 20-50 triệu đồng, đây cũng là 2 dòng xe được yêu thích nhất trên thị trường xe đã qua sử dụng tại Việt Nam.

Cũng theo ông Quốc Bình, khi thị trường chững lại dòng tiền không lưu thông, lượng mua bán giảm, các hoạt động giao thương đình trệ thì sẽ kéo theo sự sụt giảm giá thành sản phẩm do chênh lệch cung cầu. Doanh nghiệp không muốn ngâm vốn phải bán rẻ để xả hàng vì ô tô là tiêu sản, để càng lâu càng lỗ.

Mức độ quan tâm của các dòng xe trên thị trường xe cũ. (Ảnh: Chợ Tốt Xe).

"Người tiêu dùng thì có khuynh hướng cân nhắc, không vội quyết định. Nên giá ô tô cũ thời gian qua đã có giảm đáng kể, từ 2% đến 5% so với thường lệ. Một phần nữa là do có thông tin chính phủ đã giảm 50% phí trước bạ cho xe mới lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, 6 tháng cuối năm nay giá xe cũ sẽ không còn giảm nhiều nữa vì đã chạm đáy rồi", ông Bình nhận định.

Lệ phí trước bạ xe lắp ráp giảm 50% không ảnh hưởng đến giá xe cũ

Hiện nay, cơ bản thị trường đã bắt đầu hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ dịch khá dài, nhưng sức mua vẫn chậm. Nguyên nhân đến từ 2 phía, nhà sản xuất thì đã tạm dừng hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội và chỉ mới khởi động lại gần đây. Phía người dùng thì vẫn đắn đo giữa chuyện “nên hay không” mua ô tô tại thời điểm này, hoặc có kế hoạch khác tích trữ tài sản.

Nhà sản xuất, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô đã đẩy mạnh khuyến mãi để kích cầu. Song song đó là sự hỗ trợ giảm phí trước bạ 50% của chính phủ đối với các dòng xe lắp ráp. Các yếu tố này cũng đã góp phần làm thị trường ô tô sáng trở lại. Tuy nhiên, sẽ khó để có hiệu quả tốt ngay được.

Lệ phí trước bạ xe lắp ráp giảm 50% không ảnh hưởng nhiều đến giá xe cũ bởi đã chạm đáy trước và trong đợt dịch COVID-19.

"Với việc chính phủ đồng ý giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe ô tô lắp ráp trong nước từ ngày 1/7, dĩ nhiên thị trường xe cũ sẽ chịu biến động theo. Tuy nhiên, như tôi đã nói vốn thị trường đã giảm trong và sau đại dịch COVID 19 từ 2% đến 5% rồi nên khoảng thời gian từ nay đến cuối năm sẽ không đột biến nhiều nữa", ông Quốc Bình chia sẻ.

Ông Bình cũng cho rằng thị trường ô tô đã qua sử dụng vẫn có nét đặc thù riêng. Với những dòng xe phổ thông, tiện dụng và hiệu quả sử dụng cao, xe cũ vẫn giữ giá khá lâu. Chu kỳ chỉ kết thúc khi những mẫu xe mới được sản xuất và chào bán.

Ví dụ như các mẫu xe hạng A, hạng B đã qua sử dụng có giá tầm 300-500 triệu đồng vẫn rất hút khách. Theo thống kê từ lượt tìm kiếm trên Chợ Tốt Xe, người mua thường ưu tiên chọn những xe cũ đã qua sử dụng lăn bánh dưới 3 năm, Odo tầm 60.000-100.000 km với mức giá 200-500 triệu đồng.

Những xe cỡ nhỏ hạng A như Kia Morning, Hyundai Grand i10 giá tầm 200-300 triệu đồng có lượt liên hệ hỏi mua trung bình trên mỗi tin đăng cao nhất. Trong khi đó, các dòng sedan như Toyota Vios có giá tầm 400-600 triệu đồng là dòng xe được đăng bán nhiều nhất, hầu hết xe cũ đăng bán là những xe đi lướt, gia đình ít đi hoặc muốn lên đời sau 3 năm sử dụng.