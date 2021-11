Thị trường căn hộ TP.HCM: Nhà đầu tư dồn lực chờ 'chạy đua' đón sản phẩm mới

(VTC News) -

81% người dân muốn nhà có sân vườn hoặc ban công

Một cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 7 năm 2020 bởi Gartner, Inc. cho thấy 80% các nhà lãnh đạo công ty ở Hoa Kỳ lên kế hoạch làm việc từ xa cho nhân viên sau đại dịch. Cùng lúc, khảo sát từ Công ty tư vấn nhân sự Mercer chỉ ra, 94% giám đốc điều hành được hỏi nhận xét, năng suất làm việc từ xa không thay đổi so với trước đại dịch.

Xu hướng work from home - làm việc tại nhà đang trở nên phổ biến trên toàn cầu, thay đổi mạnh mẽ thói quen và hành vi của người tiêu dùng. Thời gian ở nhà nhiều, sinh hoạt trong phạm vi giới hạn khiến người dân nhìn thấy đầy đủ vai trò của không gian sống.

Báo cáo của Viện Khảo sát Công chứng Hoàng gia cho thấy, 81% người được hỏi mong muốn bất động sản có sân vườn hoặc ban công; 74% dự đoán nhu cầu gia tăng đối với những ngôi nhà nằm gần không gian xanh.

Những khoảng xanh chất lượng, khổng lồ bên ngoài ban công căn hộ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng không gian xanh quyết định sức khoẻ tinh thần của con người. Tại các thành phố, không gian công cộng xanh được đánh giá là một trong 7 nhu cầu chính, cùng với nơi ở, nước, thực phẩm, năng lượng, kết nối và vệ sinh.

Người mua tìm nhà ở có không gian thoáng, gần thiên nhiên để bảo vệ sức khoẻ.

Tại Việt Nam, nhu cầu tiếp cận không gian xanh không phải là mới, nhưng thực sự trở nên nổi bật trong giai đoạn gần đây. Bà Dương Thùy Dung - Giám đốc Cấp cao CBRE cho rằng, khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, người dân quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe.

Người mua có xu hướng tìm đến những sản phẩm nhà ở có không gian thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên, khó có khả năng lây nhiễm so với các căn nhà ở trong ngách, hẻm để bảo vệ sức khỏe bản thân và cả gia đình.

Đại diện Savills cũng cho hay, trước tác động của dịch COVID-19, người mua nhà ngày càng quan tâm đến các dự án đa dạng tiện ích nội khu. Tại TP.HCM, những dự án khu vực cận trung tâm sẽ tiếp tục thu hút khách mua nhờ quỹ đất sẵn có, quy hoạch đô thị tốt và cơ sở hạ tầng được đầu tư đầy đủ.

Nguồn cung cạn, “cơ hội kép” cho cả người mua và bán

Đang sống trong một con hẻm trên đường Lý Chính Thắng (Q.3), nhưng anh Nguyễn Nhất Duy cùng gia đình cuối cùng cũng quyết định “nhổ neo” đi tìm nơi ở mới sau mùa COVID-19.

“Ở nhà vài ngày không sao, chứ ở lâu không có chỗ đi ra đi vào để hít thở không khí rồi hàng xóm đôi khi karaoke ồn ào, cãi cọ mới thấy ngao ngán lắm”, anh Duy nói.

Sau nhiều lần được môi giới đưa đi khảo sát thực tế các dự án, cuối cùng, anh Duy đã “chốt” Đại đô thị Vinhomes Grand Park ở Quận 9.

“Dự án có tất cả những thứ gia đình tôi đang cần nên cả 2 vợ chồng đều thống nhất rất cao”, anh Duy kể.

Tầm view bao quát mảng xanh, sông nước nghỉ dưỡng đang được nhà đầu tư săn tìm.

Những cuộc di cư tìm đến những vùng đất xanh mới như gia đình anh Duy không phải là hiếm. Chị Thuỳ An, nhà môi giới giàu kinh nghiệm cho hay, khoảng 1 tháng nay lịch đưa khách đi xem dự án của chị hầu như kín mít.

“Trước đây khách chỉ cần cơ bản hồ bơi, phòng gym, siêu thị dưới đế, công viên cây xanh là đủ nhưng bây giờ khách đòi hỏi cao hơn rất nhiều; view phải đẹp, ra sông hồ, công viên, dưới nhà ngoài tiện ích mua sắm thì không gian chung còn phải đủ lớn”, chị Thuỳ An so sánh.

Với tệp khách đang nắm trong tay, chị Thùy An cho biết chỉ nhóm sản phẩm của chủ đầu tư lớn, có quỹ đất đủ rộng, hạ tầng đồng bộ mới đáp ứng được.

Tuy nhiên, theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam, hiện nhiều dự án BĐS tại TP.HCM đang phải “trùm mền” do dịch cũng như vướng thủ tục đã khiến nguồn cung mới tại đây tiếp tục sụt giảm. Sản phẩm ít ỏi nhưng nhu cầu vẫn tăng chính là cơ hội cho những dự án có đầy đủ pháp lý tranh thủ bung hàng.

Trong số ít dự án đủ điều kiện chào bán, phân khu The Beverly (thuộc Đại đô thị Vinhomes Grand Park) đang được đội ngũ tư vấn bán hàng giới thiệu rầm rộ nhất. Nằm tại vị trí kim cương của “siêu” Đại dự án lớn nhất TP.HCM, The Beverly được đánh giá mang tính đồng bộ cao, kết nối trực tiếp với Vincom Mega Mall, cùng hệ thống tiện ích nội khu đậm chất nghỉ dưỡng trải dài ngay dưới sảnh.

Phân khu còn ôm trọn Đại công viên 36ha và nằm sát sông Đông Nai, mở ra tầm view xanh mát ngay trước mắt, khiến mỗi căn hộ thực sự là một báu vật với người sở hữu

Đặc biệt đây cũng là phân khu có mật độ xây dựng thấp nhất dự án, với các toà được thiết kế hình chữ Z, giúp cho tầm view thoáng đãng tối đa. Cuộc sống thượng lưu của cư dân được trọn vẹn khi chủ đầu tư thiết kế tiện ích như sảnh, thang máy đẳng cấp như khách sạn hạng sang.

Sở hữu những ưu thế vượt trội giữa bối cảnh nguồn cung cạn dần, The Beverly với số lượng căn có hạn đang khiến giới đầu tư và khách hàng mua nhà để ở sôi sục. Với vị trí kim cương của đại đô thị Vinhomes Grand Park cùng hệ sinh thái “all in one” hiện đại, văn minh, The Beverly hứa hẹn sẽ góp thêm một kỷ lục ngay khi mở bán.