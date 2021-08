Thị trường căn hộ TP.HCM giảm nguồn cung

(VTC News) -

Từ giai đoạn cuối năm 2020, thị trường bất động sản xuất hiện tình trạng thiếu vắng nguồn cung mới. Theo dữ liệu của Bộ Xây dựng, trong Quý II vừa qua, cả nước chỉ có 69 dự án nhà ở thương mại được cấp phép, bằng 73% so với quý trước và khoảng 21% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn cung sụt giảm

Thực trạng này càng biểu hiện rõ trong phân khúc căn hộ tại khu vực TP HCM. CBRE thông tin, tổng nguồn cung chào bán tại thị trường trong nửa đầu năm 2021 là 5.600 căn, thấp hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Quý II/2021, đà bán hàng được CBRE đánh giá tương đối tốt so với quý trước, có hơn 80% số căn chào bán được tiêu thụ. Tổng cộng 4.700 căn được bán, tăng 76% so với Quý I/2021.

Bên cạnh đó, bất chấp làn sóng dịch bệnh thứ 4 tái bùng phát, giá bất động sản không giảm. CBRE Việt Nam cho biết, giá bán trung bình trên thị trường sơ cấp tăng ở tất cả phân khúc, đạt mức 2.260USD/m2, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Phân khúc hạng sang và trung cấp ghi nhận mức tăng giá cao lần lượt là 9,2% và 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Về vấn đề này, bà Dương Thùy Dung - Giám đốc Cấp cao CBRE Việt Nam đánh giá COVID-19 tái bùng phát làm thay đổi bản chất của việc kinh doanh nhà ở theo một cách tích cực và thị trường vẫn hấp dẫn.

"Các chủ đầu tư đã đổi mới chính sách bán hàng trong khi người mua ngày càng quen với tình trạng bình thường mới. Thị thực vaccine và tỷ lệ tiêm vaccine được cải thiện sẽ giúp nhóm khách nước ngoài trở lại thị trường", bà Dung nhấn mạnh.

Cơ hội cho thị trường khu Tây Sài Gòn

Nguồn cung khan hiếm nhưng nhu cầu bất động sản tại TP.HCM vẫn còn lớn. Thực trạng này biểu hiện rõ tại khu Tây Sài Gòn, trong đó nổi bật là Bình Tân - quận đông dân nhất thành phố với hơn 780.000 người, mỗi năm có thêm 28.000 đến 35.000 dân. Theo tính toán, trong vòng 5 năm tới, dân số quận Bình Tân sẽ đạt đến một triệu người, kéo theo nhu cầu mua nhà, thuê nhà để ở và đầu tư sinh lời khá lớn và đa dạng.

Bộ phận phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đánh giá, Quận Bình Tân có nhiều triển vọng phát triển khi có diện tích rộng, dân số đông và vị trí địa lý chiến lược ở phía Tây TP HCM.

Hạ tầng quận Bình Tân hoàn thiện với nhiều tuyến đường lớn rộng thoáng. (Ảnh: Hưng Thịnh Land)

Tạo động lực cho sự phát triển của bất động sản là sự chuyển biến mạnh mẽ của cơ sở hạ tầng, Bình Tân hiện có đủ các hạ tầng như: Trung tâm thương mại (Aeon Mall Bình Tân), siêu thị (Go!, Co.op Mart), khu vui chơi giải trí (rạp chiếu phim Galaxy), chuỗi các cửa hàng tiện lợi (Circle K, Vinmart). Hệ thống bệnh viện, trường học cũng đang dần hoàn thiện, tiêu biểu như: Bệnh viện Triều An, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, Bệnh viện Quốc tế City, Mầm non Quốc tế Kindy City, Mầm non Đông Nam Á,...

Các dự án giao thông nghìn tỷ cũng nâng tầm cho bất động sản Bình Tân, với các dự án như: Tuyến metro số 3A Bến Thành - ga Tân Kiên, metro số 6 Bà Quẹo - vòng xoay Phú Lâm, cùng các tuyến giao thông huyết mạch: Quốc lộ 1A, đại lộ Võ Văn Kiệt, cao tốc Trung Lương, Tên Lửa, Kinh Dương Vương, Nguyễn Cửu Phú, Hồng Bàng,... Bến xe Miền Tây - bến xe chính đi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng tọa lạc tại Bình Tân, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân di chuyển về các tỉnh miền Tây.

Một chuyên gia bất động sản nhận xét ngoài yếu tố vị trí thuận lợi, giao thông thông thoáng, Bình Tân là quận duy nhất ở Sài Gòn có hai khu công nghiệp là Tân Tạo và Vĩnh Lộc. Người nước ngoài sinh sống và làm việc ở khu vực này khá nhiều, đặc biệt là cộng đồng người Hoa.

Trong đó, khu vực phát triển mạnh và tập trung nhiều tiện ích nhất của Quận Bình Tân là khu Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B. Nơi đâ đã "thay da đổi thịt" trở thành một trong những khu vực được đánh giá cao về môi trường sống. Từ giai đoạn 2016, khi Aeon Mall Bình Tân chính thức vận hành, giá bất động sản quanh khu Tên Lửa tăng đều có xu hướng tăng mỗi năm.

Aeon Mall Bình Tân đẩy giá bất động sản khu Tên Lửa gia tăng. (Ảnh: Aeon Mall)

Khu vực được quy hoạch với nhiều công viên, các con đường nhiều cây xanh, tạo lập môi trường sống mát mẻ, trong lành. Theo một số chuyên viên môi giới địa ốc, nếu khu Nam Sài Gòn có khu đô thị Phú Mỹ Hưng, khu Đông có Thảo Điền thì Tây TP.HCM có khu Tên Lửa, đều là những nơi đáng sống ở thành phố. Đây cũng là khu vực thu hút nhiều người giàu có về xây dựng các căn biệt thự, tạo lập môi trường sống văn minh, hiện đại.

Chị Nguyễn Anh - một cư dân tại khu Tây TP.HCM đánh giá cao mô hình quy hoạch ô bàn cờ tại khu Tên Lửa, bởi giúp giao thông thuận lợi về tất cả các hướng mà không lo kẹt xe.

"Khu vực vừa đủ gần các khu công nghiệp nhưng vẫn có khoảng cách tương đối để đảm bảo môi trường sống an ninh, văn minh, thoáng mát, nhiều tiện ích", chị Nguyễn Anh nói.

Môi trường sống thuận lợi, giao thông thông thoáng, nhu cầu nhà ở rất cao nhưng khu vực còn thiếu những dự án căn hộ tầm trung đáp ứng nhu cầu của cư dân. Ví dụ một dự án tại trung tâm Tên Lửa mở bán năm 2019 với giá 45triệu/m2 chỉ công bố hai tháp ra là bán hết, trong khi phía sàn phân phối cho cọc không hoàn lại đã chuyển nhượng chênh từ 30 đến 100 triệu đồng mỗi căn. Như vậy, có thể thấy khu vực này đang khát dự án nhà ở với mức tài chính từ 3 đến 5 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Moonlight Centre Point - Căn hộ trung tâm khu Tên Lửa vừa được giới thiệu ra thị trường. (Ảnh: Hưng Thịnh Land)

Trước hiện trạng nguồn cung khan hiếm này, nhiều doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt nhu cầu tăng cao, tham gia phát triển dự án tại đây, tiêu biểu là dự án căn hộ Moonlight Centre Point tại trung tâm khu Tên Lửa do Hưng Thịnh Land phát triển. Dự án Moonlight Centre Point thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư và người mua ở thực với quy mô 1,9ha, gồm 4 block căn hộ cao 24 tầng, với đa dạng về diện tích.

"Dự án sở hữu vị trí đắc địa, liền kề Aeon Mall Bình Tân, thụ hưởng hàng loạt tiện ích đắt giá của khu vực. Bên trong Moonlight Centre Point bố trí nhiều tiện ích nội khu hiện đại gồm 2 hồ bơi sky pool, công viên nội khu, đường dạo bộ, sân thể thao đa năng, phòng gym, nhà trẻ, khu vui chơi trẻ em và khu BBQ ngoài trời,… sẽ là lựa chọn an cư phù hợp cho các gia đình trẻ hoặc các nhà đầu tư đang tìm kiếm những sản phẩm nhiều tiềm năng sinh lời", một chuyên viên môi giới địa ốc nhận định.