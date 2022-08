Thị trường nội phục hồi kỳ diệu, DN hàng không, du lịch vẫn lo lắng

(VTC News) -

Theo đó, ông Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam và ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel, đã báo cáo về sự hồi phục của ngành hàng không và du lịch sau đại dịch COVID-19.

Hàng không hồi phục mạnh nhưng doanh thu èo uột

Theo ông Dũng, hàng không Việt Nam trên đà phục hồi nhưng chưa đồng đều ở các phân khúc. Thị trường nội địa đã phục hồi hoàn toàn so với trước khi dịch bệnh bùng phát, trong khi thị trường quốc tế phục hồi rất chậm. Vận chuyển hành khách trong nước tăng 12% so với năm 2019. Vận chuyển hàng hoá quốc tế tăng nhưng nội địa giảm.

Tuy nhiên, doanh thu lại không tương ứng, do giá nhiên liệu và một số giá đầu vào tăng lên khiến các hãng hàng không vẫn bị lỗ và tính thanh khoản không được cải thiện nhiều.

Hàng không và du lịch có bước hồi phục kỳ diệu ở thị trường nội địa sau đại dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Vietnam+

Sự phục hồi cũng không đồng đều giữa các doanh nghiệp. Trong khi các doanh nghiệp kinh doanh trong vận chuyển hạ tầng có sự phục hồi mạnh mẽ thì các hãng hàng không, các doanh nghiệp cung ứng vận chuyển hành khách vẫn gặp khó khăn, phải giải quyết những vấn đề bất lợi của dịch bệnh để lại, đặc biệt là sự mất cân đối của dòng tiền trong 2 năm dịch bệnh bùng phát.

Hiện nay, hàng không đã phục hồi trở lại, đặc biệt các mảng hàng không có tần suất bay cao, như tại Cảng hàng không Phú Quốc đạt 100 chuyến bay/ngày. Các doanh nghiệp hàng không chuẩn bị kịp thời cho giai đoạn phục hồi, mở các đường bay mới…

Tuy vậy, ông Dũng cũng chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc lớn nhất của các doanh nghiệp hàng không hiện nay là: Trên thế giới vẫn diễn ra những xung đột, liên quan đến việc triển khai các đường bay, phải điều chỉnh bay vòng, bay xa, tác động tiêu cực đến hoạt động của hàng không; Giá xăng dầu ở mức cao, ảnh hưởng rất lớn các doanh nghiệp.

Tình hình dịch bệnh tuy đã có giảm những chưa hoàn toàn triệt tiêu, vẫn còn những tiềm ẩn nguy cơ cả quốc tế lẫn trong nước. Nhiều nước vẫn thận trọng trong việc mở cửa bầu trời, đặc biệt là những nước có lượng khách lớn đến với Việt Nam, khiến thị trường hàng không mất một lượng khách lớn, chậm quá trình phục hồi các đường bay quốc tế.

Một yếu tố nữa liên quan đến cơ sở hạ tầng của ngành hàng không dù được tăng cường rất nhiều, nhưng chưa hoàn toàn đáp ứng, còn những điểm nghẽn về hạ tầng, đặc biệt đối với những sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài.

Trước loạt thách thức này, hàng không nêu 5 kiến nghị, trong đó nhấn mạnh việc phối hợp hoạt động của các cơ quan nhà nước, điều tiết kết cấu hạ tầng, giải quyết triệt để tắc nghẽn ở các sân bay lớn.

Đồng thời, đẩy nhanh tốc độ phát triển hạ tầng hàng không.

Cần thiết phải sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách của ngành hàng không, kể cả nguồn xã hội hoá nguồn vốn đầu tư cho các cơ sở hạ tầng của ngành..

Sớm khôi phục lại đẩy mạnh giao thông hàng không với các quốc gia có lượng khách lớn vào Việt Nam, mở rộng thêm những tuyến, đường bay quốc tế, tích cực triển khai các chương trình quảng bá để cải thiện hình ảnh quốc gia, thu hút khách đến Việt Nam.

Đáng chú ý, ông Dũng kiến nghị cần nghiên cứu và điều chỉnh khung giá trần nội địa nội địa cho các hãng hàng không và kiểm soát các hãng mới. Tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ, liên quan đến miễn giảm thuế đất…

Du lịch lo khó đạt chỉ tiêu 5 triệu khách

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel, cũng xác nhận, du lịch đã có sự hồi phục rất tốt với thị tường trong nước. "Với riêng thị trường du lịch trong nước, chúng tôi đã phục hồi được 130% thị phần, đạt doanh thu bằng trước dịch. Đây là sự kỳ diệu so với giờ này năm ngoái. Chúng tôi cũng cảm ơn các địa phương, các bộ ngành đã liên tục có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp du lịch

Với quy mô hoạt động của Vietravel gồm 40 văn phòng ở trong nước và 6 văn phòng ở nước ngoài phục vụ 1 triệu khách một năm với doanh thu 7.500 tỷ trước dịch thì trong dịch, chúng tôi gần như "đứng hoàn toàn". Nhưng đến nay sau 6 tháng mở cửa, chúng tôi đã phục hồi", ông Kỳ nhấn mạnh.

Tuy vậy, ông Kỳ cũng chia sẻ những khó khăn chung của toàn ngành du lịch.

Đầu tiên là chỉ tiêu 5 triệu khách năm nay khó khả thi do thị trường nguồn chưa mở cửa. Ông Kỳ phân tích, thị trường Đông Bắc Á chiếm trên 50% du khách đến Việt Nam hiện nay là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…vẫn chưa sẵn sàng mở cửa. Do đó với 18 triệu lượt khách chúng ta tính năm 2019 thì năm nay với trên 60% lượng khách về đây, khả năng phấn đấu đặt ra 5 triệu lượt khách vẫn còn cao. So với Singapore đặt ra 2,34 triệu, Thái Lan đặt ra 5,6 triệu, Malaysia đặt ra 3,4 triệu thì rõ ràng chúng ta đặt mục tiêu 5 triệu là rất cao trong bối cảnh thị trường đang rất khó khăn, đặc biệt sau dịch còn những khó khăn về địa chính trị cũng như xăng dầu, và sự hỗn loạn, đứt gẫy trong chuỗi cung ứng dịch vụ của ngành du lịch.

Ngoài ra, ở trong nước, các doanh nghiệp du lịch, đặc biệt lữ hành hàng không, đã kiệt quệ về lao động, tài chính, phải khôi phục lại toàn bộ. Thị trường du lịch sau dịch là thị trường mới hoàn toàn, an toàn hơn, nhanh và ít trạm hơn. Do đó, phải thay đổi toàn bộ cấu trúc của doanh nghiệp cũng như cấu trúc của cả ngành du lịch.

Các gói hỗ trợ của Chính phủ không triển khai được đến doanh nghiệp có nhiều nguyên nhân, trong đó nổi bật là mức giảm VAT 2% quá ít, nên quay lại mức giảm là 5%. "Du lịch có tính lan tỏa, tác động rất lớn, chúng ta nên quan tâm và cho mức giảm cao hơn", ông Kỳ đề xuất.

Cũng theo ông Kỳ, các gói giãn và giảm về tài chính tác dụng quá ngắn, chủ yếu trong giai đoạn dịch, thị trường chưa trở lại nên tác dụng không nhiều."Đề nghị phải xem lại chính sách này. Gói hỗ trợ 2% đến thời điểm này hầu như các doanh nghiệp, như doanh nghiệp du lịch chúng tôi, không tiếp cận được, nhiều rào cản. Các ngân hàng đều yêu cầu muốn vay mới phải trả nợ cũ để bảo đảm an toàn và phải có tài sản thế chấp, nhưng tài sản trong 2 năm dịch đều thế chấp hết rồi. Doanh nghiệp lữ hành chủ yếu nhờ vào nhân lực, tri thức, thương hiệu, các yếu tố này không thế chấp được", ông Kỳ nói thêm.

Sáng 11/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc giữa Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp có chủ đề "Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững". Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại đầu cầu Hà Nội, kết nối với nhiều đầu cầu trên cả nước.