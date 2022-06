Thị trấn Địa Trung Hải : Sức sống mới cuốn hút du khách và nhà đầu tư

(VTC News) -

Theo thống kê của Sở Du lịch Kiên Giang, chỉ sau 5 tháng, địa phương đã đón 2,8 triệu lượt khách, đạt trên 50% kế hoạch cả năm. Riêng Phú Quốc đón gần 2 triệu lượt khách thu về hơn 2.200 tỉ đồng, đạt 63,1% so với kế hoạch năm 2022.

Sức sống của thị trấn Địa Trung Hải Phú Quốc

Một trong những “đặc sản” hút khách đến Phú Quốc phải kể tới trải nghiệm thư giãn dùng bữa tối dưới ánh hoàng hôn tại thị trấn Địa Trung Hải bên bờ Tây Nam đảo Ngọc. Nơi đây được mệnh danh là một trong những điểm ngắm hoàng hôn lãng mạn bậc nhất Phú Quốc.

Dãy nhà hàng cao cấp sát biển đa phong cách đã đi vào hoạt động như Yushima Restaurant... hoặc các nhãn hàng chốt kế hoạch khai trương hè năm nay như Sunset Seafood, Cơm niêu Việt - Buffet Hải sản, Sorento Restaurant… hứa hẹn đưa du khách trải nghiệm xúc cảm lãng mạn đến nghẹt thở dưới ánh hoàng hôn trứ danh.

Dãy nhà hàng sát biển tại Thị trấn Địa Trung Hải đã đi vào hoạt động.

Đặc biệt, mới đây, Sun Property (Thành viên Tập đoàn Sun Group) vừa tiết lộ sẽ khuấy động không khí lễ hội tại đây với chuỗi sự kiện âm nhạc xứng tầm. Khởi đầu là show âm nhạc chủ đề Sun Memory của đạo diễn Long Kan kéo dài từ nay đến cuối năm. Từ đó định vị thị trấn Địa Trung Hải nói riêng, Phú Quốc nói chung là vùng đất của nghệ thuật, kiến trúc giao hòa, bên cạnh giá trị văn hóa, lịch sử vốn có.

Không chỉ cuốn hút trong ẩm thực, nghệ thuật, thị trấn Địa Trung Hải còn hội tụ những góc check-in “thần thánh” của hơn 60 công trình biểu tượng độc đáo như Tháp đồng hồ, Central Village, bảo tàng nghệ thuật Sun Signature Gallery, cáp treo 3 dây vượt biển… khiến bất kỳ ai cũng mê đắm.

Tới đây, khi siêu phẩm Cầu Hôn với cảm hứng từ bức họa của Michelangelo và chuyện tình ông Ngâu bà Ngâu hoàn thiện, hàng triệu du khách sẽ đổ về thị trấn Địa Trung Hải để chiêm ngưỡng cây cầu biểu tượng của nghệ thuật kiến trúc đương đại như TG1 - Kênh truyền hình Italia đã đưa tin.

Thị trấn Địa Trung Hải sớm tạo sức hút bởi kiến trúc giàu tính nghệ thuật.

Nhìn vào thành công về mức độ thu hút khách mà Sun Group đã tạo nên với kỷ lục Cầu Vàng ở Đà Nẵng, không khó để hình dung sức “công phá” của biểu tượng Cầu Hôn sẽ mang tới cho du lịch, thương mại Phú Quốc.

“Vé giờ chót” dành cho nhà đầu tư

Đón đầu tiềm năng kinh doanh vô hạn trên mảnh đất màu mỡ Phú Quốc, trên những con đường lát đá uốn lượn một bên là đại dương xanh thẳm, một bên là những kiệt tác kiến trúc Địa Trung Hải in hằn dấu thời gian, chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng căn hộ và shophouse tại Sun Grand City Hillside Residence để sớm bàn giao tới khách hàng.

8 tòa cao ốc căn hộ thuộc 3 phân khu The Sky, The Hill, The Sea hiện đã cất nóc. Hệ tiện ích cảnh quan, đặc biệt là các công trình điểm nhấn như quảng trường Con Sò, Thang Rồng, Bút đá tháp, đài phun nước, đường dạo bộ theo phong cách 12 chòm sao… đã hoàn chỉnh. Một số dãy shophouse đang hoàn thiện mặt ngoài với những bức tranh đá rực rỡ sắc màu.

Tháp căn hộ và shophouse tại Sun Grand City Hillside Residence sắp sửa hoàn thiện.

Cùng với đó, một số thương hiệu F&B như Vicolo Wine &Bistro, SkyXX Lounge, Wine Poli, Draft Beer, Ibiero - Vietnamese craft beer, Runam Coffee… hay Teatro Club được mở tại dãy nhà hàng và bar ven biển cũng đồng loạt ký kết với lĩnh vực kinh doanh thương mại của Sun Property để tiến hành khai trương đón khách trong năm 2022, mở ra cơ hội khai thác dịch vụ thương mại sôi nổi tại thị trấn Địa Trung Hải.

Thời điểm những công trình điểm nhấn của thị trấn Địa Trung Hải như Cầu Hôn, show diễn công nghệ - Kiss the Stars… hoàn thiện từ cuối năm 2022 và 2023 cũng là lúc chủ sở hữu căn hộ hay shophouse tại Sun Grand City Hillside Residence có thể chính thức nhận bàn giao để sử dụng hoặc kinh doanh tại Thị trấn Địa Trung Hải.

Phú Quốc đón lượng khách kỷ lục là thời cơ vàng cho giới kinh doanh dịch vụ.

Hình ảnh những dãy phố thương mại men theo triền đồi The Center đầy ắp du khách thưởng lãm, vui chơi, mua sắm hay hàng nghìn căn hộ cao cấp hướng thẳng đại dương rực rỡ chật kín khách nghỉ dưỡng suốt 365 ngày là bảo chứng cho tương lai phồn thịnh của các nhà đầu tư.

Từ giờ tới cuối năm, thị trấn Địa Trung Hải vẫn mở ra cơ hội chào đón những công dân mới với những chính sách và cơ hội đầu tư hấp dẫn. Số lượng giới hạn các sản phẩm căn hộ The Hill, The Sea, The Sky và shophouse The Center đang tiếp tục được phân phối bởi một số đại lý độc quyền trong mùa hè này.

Đầu tư bất động sản tại Thị trấn Địa Trung Hải để đón sóng du lịch 2022-2023.

Theo đánh giá của các đại lý phân phối bất động sản, đây là thời điểm lý tưởng cuối cùng để sở hữu căn hộ hay shophouse Sun Grand City Hillside Residence. “Cuối năm nay hàng loạt tiện ích đẳng cấp sẽ hoạt động, khu vực quanh thị trấn Địa Trung Hải sẽ đầy ắp du khách, mở ra nhu cầu lớn về kinh doanh dịch vụ thương mại, nhà hàng, khách sạn cao cấp. Đặc biệt khi Phú Quốc vẫn cần nguồn cung lớn về cơ sở lưu trú. Chốt căn đúng vào thời điểm các tiện ích đã hiện hữu với nguồn khách khủng sẵn có chính là bài toán một vốn bốn lời mà các nhà đầu tư mong muốn”, đại diện đơn vị nhận định.

Thêm vào đó, chính sách ưu đãi hấp dẫn như lựa chọn căn hộ thiết kế theo nội thất phong cách Santorini hay Mid-Century Modern tùy theo gu thẩm mỹ đối với căn hộ cao tầng hay hỗ trợ hoàn thiện sớm đối với shophouse The Center là “chiếc vé giờ chót” hiếm có từ trước tới nay dành cho các nhà đầu tư chọn Sun Grand City Hillside Residence.

