Thi tốt nghiệp THPT: Phong tỏa khu vực ra đề, in sao đề thi đến 10/8

Trong công văn gửi Bộ Công an về phối hợp tổ chức thi Tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự cho kỳ thi.

Trong đó, các nhiệm vụ được chú trọng là công tác ra đề thi, sao in, vận chuyển đề thi; coi thi và chấm thi; đảm bảo an toàn giao thông.

Cụ thể, với công tác ra đề thi, Bộ GD&ĐT đề nghị Bộ Công an chỉ đạo bố trí lực lượng bảo vệ vòng ngoài, vòng trong khu vực ra đề thi trong khoảng thời gian Hội đồng ra đề thi thực hiện nhiệm vụ, từ trung tuần tháng Bảy đến hết ngày 10/8. Bộ Công an bố trí lực lượng và phương tiện kỹ thuật để kiểm tra an ninh khu vực ra đề thi, trang thiết bị phục vụ công tác ra đề thi và cán bộ tham gia ra đề thi; có biện pháp bảo mật thông tin trong quá trình ra đề thi.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ trao đổi với lực lượng công an trong kỳ thi THPT quốc gia 2019. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về công tác in sao đề thi, công an bố trí lực lượng bảo vệ ba vòng độc lập khu vực in sao đề thi; kiểm tra an ninh, trang thiết bị phục vụ công tác in sao đề thi và cán bộ tham gia in sao đề thi; bảo mật thông tin trong quá trình in sao đề thi.

Bộ Công an cử cán bộ an ninh cùng với cán bộ của Bộ GD&ĐT tham gia vận chuyển đề thi từ nơi ra đề thi đến các hội đồng sao in, giám sát công tác vận chuyển đề từ nơi sao in đến các điểm thi.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo bố trí đủ lực lượng để tổ chức công tác bảo vệ, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn cho các điểm thi và các địa điểm chấm thi, phúc khảo; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi hành vi tiêu cực hoặc tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, góp phần đảm bảo kỷ cương và công bằng trong Kỳ thi và công tác tuyển sinh năm 2020.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10/8, với sự tham gia của hơn 900.000 thí sinh. Kỳ thi do Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành tổ chức dưới sự chỉ đạo chung của Bộ GD&ĐT.