Thi tốt nghiệp THPT 2020: Vì sao đa số thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội?

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), tính đến 15h chiều 5/7, trên hệ thống thi có 900.152 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, số thí sinh đăng ký xét tuyển là 643.122, chiếm 71,45%. Số thí sinh tự do là 51.712, chiếm 5,74%.

Số lượng thí sinh đăng ký bài thi Khoa học tự nhiên chiếm 32,9%, số thí sinh đăng ký bài thi Khoa học xã hội chiếm 55,38%. Năm nay không có thí sinh đăng ký cả hai bài thi như mọi năm. Nguyên nhân, thời gian thi hai bài tổ hợp trùng nhau nên thí sinh chỉ có thể chọn một trong hai.

Theo ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, trong số hơn 35.000 thí sinh đăng ký dự thi, có trên 50% thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội. Lý do được học sinh đưa ra là các môn Khoa học xã hội dễ lấy điểm, có thể an toàn để đỗ tốt nghiệp.

Ở Hà Nội, một số trường THPT Yên Hòa, trường THPT Trần Phú, trường THPT Quang Trung, trường THPT Thanh Trì... xu hướng lựa chọn ngành nghề và lựa chọn bài thi tổ hợp của học sinh không thay đổi so với năm trước. Số học sinh chọn bài thi tổ hợp Khoa học xã hội chiếm khoảng 60%, Khoa học tự nhiên chiếm khoảng 40%.

Về đăng ký xét tuyển đại học, cả nước có 2.490.171 nguyện vọng. Trong đó nguyện vọng 1 là 640.637, nguyện vọng 2 là 519.449, nguyện vọng 3 là 408.519, nguyện vọng 4 là 293.587, nguyện vọng 5 là 212.560. Số nguyện vọng còn lại là 414.419.

