Thi thể bé trai sơ sinh nổi trên mương nước ở Hà Nam

Tưởng búp bê, nhóm trẻ đến gần thì bàng hoàng phát hiện thi thể một bé sơ sinh nổi lềnh phềnh dưới mương.

Khoảng 13h45 ngày 2/3, tại mương nước Biên Hòa thuộc địa phận thôn Thượng (xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý, Hà Nam), người dân phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh nổi trên mặt nước.

Thời điểm trên, có nhiều cháu bé chơi cạnh mương nước, tưởng búp bê nên đến gần. Nhóm trẻ hốt hoảng phát hiện đấy là thi thể 1 bé trai.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhiều cháu nhỏ sợ hãi hét lớn, sau đó mọi người xung quanh đến vớt thi thể này lên bờ.

Nhiều người dân đưa thi thể cháu bé sơ sinh lên bờ.

Sau khi nhận được tin báo, UBND xã Trịnh Xá (TP Phủ Lý) đã báo cáo lên cơ quan cấp trên đồng thời nhanh chóng cử người xuống bảo vệ hiện trường.

Qua quan sát của PV tại hiện trường, rất nhiều người dân tại địa phương đã mang hoa cùng hương để thắp cho cháu bé sơ sinh xấu số.

Một nhân chứng cho biết, khi vớt lên bờ, thi thể cháu bé đang trong quá trình phân hủy.

Ông Nguyễn Phú Chung - Trưởng công an xã Trịnh Xá xác nhận sự việc. Ông Chung cho biết thêm: “Sau khi phát hiện thi thể vào đầu giờ chiều, lực lượng công an xã đã báo cáo và phối hợp cùng đội điều tra tổng hợp Công an TP Phủ Lý và lực lượng pháp y khám nghiệm tử thi.

Sau đó, chính quyền đã chôn cất cháu tại nghĩa trang nhân dân thôn Thượng.

