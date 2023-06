Thí sinh huyện đảo Kiên Giang 'vượt biển' thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tỉnh Kiên Giang bố trí 26 điểm thi ở các địa phương với 625 phòng thi chính thức, 52 phòng dự phòng và 46 phòng chờ. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 14.423 thí sinh.

Trong tổng số 26 điểm thi có 3 điểm thi đặt tại thành phố Phú Quốc và 23 điểm thi liên trường, liên huyện/thành phố gần nhau nhằm tạo thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi tại các địa phương trên địa bàn.

Có 2 huyện do thí sinh đăng ký ít nên tỉnh không bố trí địa điểm thi. Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD&ĐT Kiên Giang cho biết, huyện Kiên Hải và huyện Giang Thành là 2 huyện không có điểm thi, với 130 thí sinh/huyện. Sở giao lãnh đạo các trường chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp các đơn vị, đặc biệt là đoàn thanh niên hỗ trợ thí sinh 2 huyện vào dự thi tại thành phố Rạch Giá và Hà Tiên.

Các chiến sĩ công an thăm hỏi và hỗ trợ nước uống cho thí sinh sau khi cập bến an toàn.

Khoảng hơn 13h ngày 26/6, vượt hơn 90km đường biển, 130 thí sinh ở các xã đảo, huyện đảo Kiên Hải đã có mặt ở bến tàu thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) để chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Thầy Trịnh Vũ Thành, giáo viên bộ môn Toán của Trường THCS&THPT Kiên Hải (huyện Kiên Hải), cho biết đầu tiên lãnh đạo nhà trường và giáo viên sẽ đón học sinh tại bến tàu Hòn Tre, sau đó sẽ điểm danh và hướng dẫn các em lên tàu ra thành phố Rạch Giá.

Khoảng hơn 2 giờ đi tàu, các em sẽ được đưa đến nơi đã được nhà trường liên hệ bố trí trước, gần điểm thi để tạo điều kiện thuận lợi cho các em trong quá trình di chuyển đi thi.

Hơn 5 năm đồng hành cùng học trò vào đất liền dự thi tốt nghiệp THPT, cô Đỗ Thị Phương giáo viên bộ môn lịch sử của Trường THCS&THPT Kiên Hải cho hay: “Cứ đến ngày dắt học trò vào đất liền dự thi tâm trạng tôi lo lắng rồi hồi hộp, sợ mưa bão, sợ các con bệnh, các con không quen… xem mình như cha mẹ dắt con đi vậy đó”.

Ông Trương Văn Quốc, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tiếp sức mùa thi, đặc biệt là hỗ trợ đón hơn 130 thí sinh thuộc huyện đảo đến dự thi tại thành phố Rạch Giá.

“Đây là công việc thiết thực, hiệu quả và có ý nghĩa sâu sắc của đoàn thanh niên công an tỉnh đối với các học sinh có điều kiện hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời qua đó thể hiện vai trò xung kích của lực lượng cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên Công an tỉnh trong việc đồng hành với thí sinh để các em bình tĩnh tự tin đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi năm nay”, ông nói.

Lê Huỳnh Trâm lớp 12A Trường THCS An Sơn cho biết, em rất vui khi nhận được sự hỗ trợ rất nồng nhiệt từ các chú công an. Mong rằng kỳ thi này cả lớp đều đậu tốt nghiệp để báo đáp công ơn thầy cô và cô chú công an.

Học sinh vui mừng và gọi điện người thân ngay sau khi đến đất liền an toàn.

Thầy Vũ Văn Dũng, giáo viên của Trường THCS An Sơn (huyện Kiên Hải) cho biết đây là năm thứ 11, thầy tham gia hỗ trợ đưa học sinh vào đất liền tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. “Việc các chiến sĩ công an tỉnh Kiên Giang đón tại bến tàu và bố trí xe đưa các em đến nơi ở là động lực cổ vũ tinh thần cho học sinh tham gia kỳ thi năm nay”, thầy Dũng nói thêm.

Thầy Trần Hót Lái, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THCS & THPT Kiên Hải (Kiên Giang) cho biết, năm học này trường có 35 em lớp 12 và 2 em thí sinh tự do (đi nghĩa vụ công an) tham gia đăng ký dự thi.

Nhà trường cử cô giáo chủ nhiệm lớp và tăng cường thêm 2 thầy giáo bộ môn cùng đi hỗ trợ, quản lí học sinh. Từ tháng 5, nhà trường đã chủ động kế hoạch và liên hệ điểm nghỉ ngơi, ăn uống gần khu vực thi để đảm bảo điều kiện an toàn, thuận tiện cũng như sức khoẻ, dinh dưỡng học sinh vào đất liền dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

(Nguồn: Báo Giáo dục và Thời đại)