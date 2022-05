Thí sinh có vòng eo nhỏ nhất Miss World Vietnam 2022

Cũng được xếp vào nhóm vòng eo "con kiến" tại Miss World Vietnam là thí sinh Phan Lê Hoàng An với số đo 57,5 cm. Hoàng An cao 1,7 m, có vẻ ngoài khỏe khoắn, năng động. So với những thí sinh trong top 38 chung kết, Hoàng An có kỹ năng trình diễn tốt, tự tin.