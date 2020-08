Thí sinh bị 'mắc kẹt' chưa thể về nhà sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 thế nào?

Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng, Trưởng Ban chỉ đạo thi cho biết, UBND thành phố giao cho Sở GD&ĐT hỗ trợ các thí sinh Đà Nẵng đang ở ngoài thành phố được trở về tham dự kì thi tại Hội đồng thi Đà Nẵng trước ngày 31/8, và hỗ trợ thí sinh các tỉnh đang bị "mắc kẹt" trên địa bàn dự thi tại đây.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng có trách nhiệm thông tin đến thí sinh và phụ huynh việc hỗ trợ thí sinh trở về thành phố. Yêu cầu thí sinh qua chốt kiểm soát, đến tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (số 315, đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu) để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi về nhà; đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch trong suốt quá trình di chuyển.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Đà Nẵng có gần 11.000 thí sinh tham gia, tại 24 điểm thi chính thức, cùng 1 điểm dự phòng. Điểm thi dự phòng sẽ dành cho các thí sinh thuộc diện F1 đang bị cách ly, cũng như các thí sinh ở các khu phong tỏa y tế. Các giáo viên thuộc diện F2 sẽ không được cử tham gia coi thi.

Đặc biệt, UBND thành phố yêu cầu 100% thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên… làm công tác thi đều phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Dự kiến, việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ được tổ chức tại điểm thi.

Theo thông tin Sở GD&ĐT Sơn La, địa phương có 1 thí sinh “mắc kẹt” tại Đà Nẵng vì COVID-19 không thể về địa phương để dự thi đợt 1. Hiện Sở GD&ĐT liên hệ và làm thủ tục gửi thí sinh này dự kỳ thi tại Đà Nẵng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020, Quảng Trị có 55 thí sinh tham dự; trong đó, 12 thí sinh trong vùng tạm thời phong tỏa, 42 thí sinh liên quan đến dịch COVID-19, 1 thí sinh ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang "mắc kẹt" tại địa phương được bổ sung vào danh sách cho kỳ thi sắp tới.

Do số lượng thí sinh thi đợt 2 rất ít nên địa phương sẽ cho các thí sinh ăn nghỉ, sinh hoạt tập trung tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh trong 3 ngày thi. Dự kiến Quảng Trị sẽ công bố kết quả thi vào 10/9.

UBND tỉnh yêu cầu tất cả thí sinh, cán bộ coi thi khai báo y tế bắt buộc, được kiểm tra sức khỏe. Các cơ quan y tế lên phương án cách ly y tế, xét nghiệm với những thí sinh, cán bộ coi thi có dấu hiệu sốt bất thường khi đến điểm thi. Làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong những ngày thí sinh, cán bộ nghỉ ngơi tại điểm thi.

Tại Quảng Nam, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 có hơn 9.000 thí sinh dự thi. Do vậy, UBND tỉnh giao cho Sở GD&ĐT chỉ đạo các địa phương phải thực hiện khai báo y tế những người liên quan đến kỳ thi như: học sinh, giáo viên, lực lượng tham gia kỳ thi. Đồng thời tạo mọi điều kiện cho các thí sinh bị "mắc kẹt" được dự thi tại các điểm thi của Quảng Nam.

Tại Đắk Lắk, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 có 9 điểm thi, với 5.396 thí sinh đăng ký thi. Bà H’Dim Kdoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh cho biết, địa phương khẩn trương huy động các cơ quan chức năng tập trung toàn lực cho kỳ thi đợt 2.

Đồng thời, tỉnh cũng chuẩn bị các phương án dự phòng, không để xảy ra các tình huống cán bộ coi thi mắc COVID-19, hoặc tổ chức thi tốt nghiệp lại do cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 diễn ra vào ngày 3-4/9. Đợt thi này được tổ chức cho 26.014 thí sinh của 27 tỉnh/thành chưa thể dự thi đợt 1 vừa qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các thí sinh sẽ dự thi tại 11 Hội đồng thi của các tỉnh/thành gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Hà Nội.

Kỳ thi vẫn có 5 bài thi Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên, Khoa học xã hội. Đề thi do Bộ GD&ĐT xây dựng, đảm bảo độ khó dễ tương đương với đề đợt 1.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Hội đồng thi phải đảm bảo 2 nguyên tắc: an toàn sức khỏe cho tất cả thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia làm thi, phụ huynh học sinh; an toàn an ninh, nghiêm túc, khách quan, đúng Quy chế thi. Hội đồng thi của các tỉnh/thành phố chủ động xây dựng phương án cho thí sinh thuộc đối tượng F1, F2 (nếu có) trong các ngày thi.