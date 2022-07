Theo chân Cris Devil Gamer và Mai Quỳnh Anh khám phá nước Đức

(VTC News) -

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Bundesliga phối hợp cùng các bên đối tác truyền thông tại Việt Nam là Next Media tổ chức sự kiện này, với mục tiêu mang hình ảnh của Bundesliga tới gần hơn với người hâm mộ tại Việt Nam.

Vòng chung kết của giải đấu diễn ra tại Đức từ ngày 27/7 - 31/7. Tại đây tuyển thủ đại diện cho Việt Nam và cặp đôi streamer nổi tiếng của Việt Nam là Cris Devil Gamer và Mai Quỳnh Anh sẽ lần lượt tham gia các hoạt động đồng hành thú vị của sự kiện.

Tại ngày đầu tiên của tour khám phá nước Đức, đại diện của Việt Nam và vợ chồng Cris Devil Gamer - Mai Quỳnh Anh đã có hành trình khám phá thủ đô Berlin. Tại đây, họ lần lượt ghé thăm các địa điểm nổi tiếng như cổng Brandenburg Gate và Sân vận động Olympic của CLB Hertha Berlin. Sân Olympic từng là nơi đã diễn ra các sự kiện bóng đá hàng đầu thế giới như World Cup 2006, World Cup nữ 2011 hay trận chung kết Champions League 2015.

Bên cạnh đó, họ cũng đã thử tài thi đấu thể thao điện tử với các vận động viên chuyên nghiệp của CLB Hertha Berlin esports. Ban tổ chức sự kiện cũng đã tiến hành bốc thăm lịch thi đấu vòng chung kết quốc tế sẽ diễn ra sau đó ít ngày. Đại diện của Việt Nam sẽ tranh tài với đại diện của các quốc gia khác là Mỹ, Thái Lan và Brazil.

Trong những ngày tiếp theo của hành trình tại Đức, vợ chồng Cris Devil Gamer - Mai Quỳnh Anh cùng tuyển thủ đại diện cho Việt Nam sẽ có những hoạt động thú vị khác như theo dõi trực tiếp trận Siêu cúp Đức 2022 giữa Bayern München và nhà vô địch RB Leipzig trên sân Red Bull, gặp gỡ 2 huyền thoại của bóng đá Đức Lothar Matthäus và Claudio Pizarro, thi đấu bóng đá 5 người,...

Hành trình thú vị của vợ chồng Cris Devil Gamer và Mai Quỳnh Anh nằm trong sự kiện VBL International Series do Bundesliga và Next Media phối hợp tổ chức. Đây là sự kiện nhằm quảng bá giải đấu Bundesliga thông qua các hoạt động thú vị liên quan đến thể thao điện tử. Mọi diễn biến của giải đấu sẽ được cập nhật trên hệ thống mạng xã hội của Next Media.