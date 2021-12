Thêm nhiều tỉnh, thành phố lớn quyết định mở cửa trường trở lại

(VTC News) -

UBND TP.HCM vừa ra kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Theo đó, từ ngày 13 đến 25/12, thành phố sẽ thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 trên địa bàn thành phố. Đối với huyện Cần Giờ, trường Mầm non Thạnh An, trường Tiểu học Thạnh An, trường THCS – THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ ngày 13/12.

Sau 2 tuần học trực tiếp, UBND TP tiếp tục xem xét việc và quyết định mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố từ ngày 3/1.

Thành phố yêu cầu trường học hoàn thiện phương án dạy học trực tiếp trước 3/12. Ngày đầu tiên học sinh đi học trực tiếp trở lại, các trường không tổ chức các hoạt động học tập, chỉ kiểm tra tình trạng sức khỏe, khai báo y tế; tổ chức thực hiện lệch ca, lệch giờ, tăng cường giám sát nhằm đảm bảo việc giãn cách trước giờ học, giờ chơi và giờ tan trường.

Các tỉnh, thành phố lớn quyết định mở cửa trường học trở lại

UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất cho học sinh lớp 1, lớp 8 và lớp 9 đi học lại từ ngày 6/12 tới. Thành phố yêu cầu Sở GD&ĐT cùng các địa phương chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch trong việc tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp theo quy định. Riêng với học sinh lớp 1, trong tuần đầu tiên sẽ không học bán trú.

Hiện, học sinh khối THPT được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, còn các khối từ lớp 7, 8, 9 tiêm 1 mũi. Việc tiêm chủng này là điều kiện quan trọng, đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh khi trở lại trường.

Tại Hà Nội, ngày 29/11, Bí thư Thành ủy thành phố Đinh Tiến Dũng cho biết, Thường trực Thành ủy xem xét báo cáo và cho ý kiến về kế hoạch đưa học sinh trở lại trường. Theo đó, khối lớp 10, 11 và 12 và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sẽ là nhóm tiếp theo đi học trực tiếp có thể từ thứ hai tuần sau, ngày 6/12.

Trước mắt, kế hoạch này triển khai ở các xã, phường, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã mức độ dịch cấp độ 1 và 2, trong 14 ngày, tính đến 30/11, không ca F0 cộng đồng.

Quyết định mở cửa trường học được xem xét thận trọng dựa trên mức độ dịch, độ phủ vaccine với học sinh và kinh nghiệm mở cửa các trường trước đó. Từ 23/11, Hà Nội đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người 15 đến 17 tuổi, trong đó phần lớn là học sinh THPT. Đến nay, tỷ lệ tiêm đạt hơn 90%.

Tại Long An, UBND tỉnh thống nhất cho học sinh THPT, sinh viên và học viên trên địa bàn tỉnh học trực tiếp từ ngày 6/12. Học sinh cấp THCS đi học từ ngày 20/12. Học sinh cấp tiểu học và mầm non đi học trở lại từ ngày 3/1.

Tỉnh yêu cầu các trường tổ chức dạy bù đảm bảo thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tỉnh cũng yêu cầu triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường theo phương án được UBND tỉnh phê duyệt và hướng dẫn của ngành Y tế.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến ngày 1/12, cả nước có 9 tỉnh thành tổ chức học trực tiếp, 34 địa phương kết hợp học trực tiếp với học trực tuyến, còn lại hoàn toàn dạy học trực tuyến.

Các địa phương đang tổ chức dạy học trực tiếp gồm Bắc Kạn, Cao Bằng, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Ninh Bình, Thanh Hóa, Yên Bái, Hà Giang. Các tỉnh, thành còn lại đang kết hợp giữa dạy trực tuyến và trực tiếp, dạy qua truyền hình.

Để học sinh được trở lại trường học tập an toàn theo từng cấp độ dịch, Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương thực hiện mạnh mẽ hơn nữa chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Những địa bàn thuộc cấp độ dịch 1 và 2, địa phương cần tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, kể cả trẻ mầm non được đi học trực tiếp. Khi học sinh quay trở lại trường học thì phải làm thế nào để đảm bảo an toàn nhất cho các em. Trẻ đến trường phải được an toàn và được hỗ trợ để thích ứng môi trường học tập mới sau nhiều tháng dài dạy học trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm lý học sinh.