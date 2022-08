Thêm nhiều địa phương chốt lịch tựu trường năm học mới 2022 - 2023

(VTC News) -

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, toàn bộ học sinh sẽ tựu trường ngày 1/9, khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

UBND tỉnh Long An quyết định cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông tựu trường vào ngày 29/8. Riêng học sinh lớp 1 và học sinh Trường THPT chuyên Long An sẽ tựu trường ngày 22/8.

Các trường sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 5/9 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Tương tự, Nghệ An quyết định cho các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tựu trường từ ngày 29/8. Lễ khai giảng trên toàn tỉnh sẽ được tổ chức vào ngày 5/9.

STT Tỉnh, thành phố Tựu trường Khai giảng 1 Bà Rịa- Vũng Tàu - Lớp 1, 2, 10 ngày 20/8 - Các lớp còn lại ngày 29/8 5/9 2 Điện Biên - Lớp 1 ngày 29/8 - Các lớp còn lại 1/9 5/9 3 Đồng Tháp - Lớp 1 ngày 22/8 - Các lớp còn lại 25/8 5/9 4 Hà Nội - Lớp 1 ngày 22/8 - Các lớp còn lại 25/8 5/9 5 Hà Tĩnh - Lớp 1 ngày 22/8 - Các lớp còn lại 30/8 5/9 6 Hưng Yên - Lớp 1 ngày 22/8 - Các lớp còn lại 29/8 5/9 7 Hà Nam - Lớp 1 trước ngày khai giảng 2 tuần - Khối lớp còn lại trước ngày khai giảng 1 tuần 5/9 8 Ninh Bình - Lớp 1 ngày 22/8 - Các lớp còn lại 25/8 5/9 9 Kiên Giang - Lớp 1 ngày 22/8 - Các lớp còn lại 29/8 5/9 10 TP.HCM - Các lớp ngày 22/8 - Mầm non 31/8 5/9 11 Trà Vinh - Lớp 1 ngày 22/8 - Các lớp còn lại 29/8 5/9 12 Nghệ An - Các lớp ngày 29/8 5/9 13 Quảng Nam - Các lớp ngày 1/9 5/9 14 Long An - Lớp 1 ngày 22/8 - Các lớp còn lại 29/8 5/9 15 Đồng Nai - Lớp 1 ngày 22/8 - Các lớp còn lại 29/8 5/9