Thêm người tử vong do sốt xuất huyết, hãy dành 10 phút để bảo vệ gia đình 

(VTC News) -

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), số ca mắc sốt xuất huyết ngày càng gia tăng. Riêng từ 24/6 đến 30/6, thành phố ghi nhận 2.428 ca, tăng 158 ca (6,9%) so với trung bình 4 tuần trước. Số ca bệnh tăng ở cả các trường hợp nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú. Trong tuần một người chết do bệnh này. Như vậy số ca tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là 11.

Bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết tại TP.HCM.

TP.HCM đã bước vào mùa mưa, mùa cao điểm của dịch sốt xuất huyết hàng năm. Để hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết, mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, công sở hãy cùng chung tay thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đến nay sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

CDC TP.HCM khuyến cáo một số biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết:

Dành 10 - 15 phút mỗi tuần để dọn dẹp nơi mình làm việc, sinh sống, từ trong nhà đến xung quanh nhà, không để đọng nước làm phát sinh lăng quăng, muỗi như lật úp các xô, lọ, chai cũ không dùng đến; cọ rửa và thay nước lọ hoa, chén nước ít nhất 1 lần/tuần, dọn dẹp mái hiên, nóc nhà…

Đậy kín lu, hồ, phuy chứa nước khi không dùng đến, tránh muỗi đẻ trứng và phát sinh lăng quăng, muỗi.

Sử dụng bình xịt muỗi, nhang muỗi, kem thoa xua muỗi, mặc áo quần dài tay; ngủ màn kể cả ban ngày để phòng tránh muỗi đốt.

Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy và các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch.

Trong trường hợp bị sốt hoặc nghi ngờ mắc bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn điều trị và không tự ý điều trị tại nhà.